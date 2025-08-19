Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Dorgeles Nene İstanbul’a geldi

Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, bu kapsamda Salzburg’da forma giyen Dorgeles Nene’yi İstanbul’a getirdi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek ile birlikte gece geç saatlerde özel uçak ile Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne gelen 22 yaşındaki futbolcunun, bugün sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmî sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Genç oyuncu için Fenerbahçe'nin Avusturya ekibine yaklaşık 20 milyon euro bonservis ödeyeceği bildirildi.

Dorgeles Nene geçen sezon Avustuya Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği 42 maçta 15 gol 4 asist kaydetti.