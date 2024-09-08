Fenerbahçe'nin anlaştığı Filip Kostic kimdir?

Fenerbahçe, Juventus'ta forma giyen Sırp orta saha oyuncusu Filip Kostic transferini bitirmek üzere. Fenerbahçe'nin Filip Kostic'i satın alma opsiyonuyla kiralayacağı ifade ediliyor.

FİLİP KOSTİC NERELİ?

1 Kasım 1992 tarihinde Sırbistan'ın Kragujevac kentinde doğan Filip Kostic, 1 Tem 2010 tarihinde profesyonel futbol kariyerine Kragujevac'ın U19 takımında başladı.

Ardından Kostic, Stuttgart, Hamburg, ve Frankfurt gibi büyük takımlardan sonra İtalya'nın en büyük takımlarından Juventus'a 14.7 Milyon Euro bonservisle Ağustos 2020'de transfer oldu. Kostic, Juventus'ta oynadığı 87 maçta 3 gol, 15 asist yaptı.

FİLİP KOSTİC HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Filip Kostic'in ana mevkisi orta sahanın solu. Bunun yanında sol ön tarafta da oynayabiliyor. 1,84 boyundaki Kostic, sol ayağını kullanabiliyor.

FİLİP KOSTİC'İN YAŞADIĞI KUPA SEVİNÇLERİ

2020/2021 sezonunda Eintracht Frankfurt'la UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu ve 2023/2024 sezonunda Juvetus ile İtalya Kupası şampiyonlukları yaşadı. Orta Saha Sol

FİLİP KOSTİC'İN PİYASA DEĞERİ

Filip Kostic'in güncel piyasa değeri 6.5 Milyon Euro'dur. En yüksek piyasa değerini 11 Mart 2020 tarihinde 40 Milyon Euro ile Eintracht Frankfurt ile elde etmiştir. Frankfurt o sene UEFA Avrupa Ligi'nin de sahibi olmuştur.