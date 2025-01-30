Fenerbahçe'nin anlaştığı Mimovic kimdir? Hangi mevkide oynuyor? Güncel piyasa değeri nedir?

Fenerbahçe genç yıldız Ognjen Mimovic ile anlaşma sağladı. Peki Mimovic nereli, kaç yaşında ve özellikleri nelerdir? Hangi takımlarda oynadı? Güncel piyasa değeri ne kadar? Fenerbahçe ile anlaşmasının detayları nelerdir? Tüm detaylara bakalım:

MİMOVİC KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Ognjen Mimović, 17 Ağustos 2004 doğumludur. 2025 yılı itibariyle 20 yaşındadır. Sırbistan'ın Gornji Milanovac şehrinde dünyaya gelen genç futbolcu, futbola da ülkesinde başlamıştır.

MİMOVİC HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Ognjen Mimović, Sırbistanlı genç futbol yeteneklerinden biri olup sağ bek mevkisinde görev yapmaktadır. Ayrıca mimovic, görev verilmesi halinde hücumda sağ ve sol kanatta da oynayabilmektedir. Genç yaşına rağmen savunmadaki disiplinli oyunu ve hücuma katkısıyla dikkat çeken bir isimdir.

OGNJEN MİMOVİC HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Mimovic, futbol kariyerine Sırbistan kulüplerinde başlamış ve kısa sürede büyük bir çıkış yakalamıştır. Mimovic'in oynadığı takımlar şunlardır:

Metalac Gornji Milanovac Altyapısı : Futbol eğitimini burada aldı.

: Futbol eğitimini burada aldı. Kızılyıldız (FK Crvena Zvezda) : 2023 yılında Sırbistan'ın en büyük kulüplerinden Kızılyıldız’a transfer oldu.

: 2023 yılında Sırbistan'ın en büyük kulüplerinden Kızılyıldız’a transfer oldu. OFK Beograd (Kiralık) : Deneyim kazanması için burada bir dönem kiralık olarak forma giydi.

: Deneyim kazanması için burada bir dönem kiralık olarak forma giydi. Kızılyıldız (FK Crvena Zvezda): Mimovic tekrar kulübüne döndü. 2024/2025 sezonunda ise Kızılyıldız'da toplam 19 maçta görev alırken, 1 gol 2 asistlik katkı sağladı. Mimović’in performansı, onun genç yaşına rağmen hızlı bir yükseliş göstermesine ve üst düzey kulüplerin radarına girmesine neden oldu.

MİMOVİC HANGİ AYAĞINI KULLANIYOR?

Sağ ayaklı bir oyuncu olan Mimović, sağ kanatta da top sürme yeteneği ve savunmadaki başarısıyla öne çıkmaktadır.

OGNJEN MİMOVİĆ’İN GÜNCEL PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Ognjen Mimović’in piyasa değeri, günümüzde 4 milyon Euro olarak belirlenmiştir. (Fenerbahçe transferinde rakam 8.5 milyon Euro'ya yükseldi)

MİMOVİC'İN FENERBAHÇE İLE ANLAŞMASINDAKİ DETAYLAR

Sırbistan basınından Sport Klub'un haberine göre, transfer sürecinin tamamlandığı ve Ognjen Mimovic'in dört yıllık sözleşmeye imza atacağı ifade edildi. Haberde, Kızılyıldız'ın bu transferden yaklaşık 8,5 milyon euro bonservis geliri elde edeceği ve oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 10 ila yüzde 15 arasında ek bir pay alacağı belirtiliyor.