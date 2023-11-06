Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'dan da "Süper Kupa finali Türkiye'de oynansın" kararı

Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray da Süper Kupa finalinin Türkiye'de oynanması yönünden Divan Kurulu kararı aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanmasına ilişkin karara Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray da itiraz geldi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek "Süper Kupa'nın, Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'de oynanması yönünde divan kararı aldık" şeklinde bir açıklama yaptı.

"Divan Kurulu'nda birçok gündem maddesi vardı" diyen Özbek, "Bunlardan bir tanesi de Süper Kupa'nın Türkiye'de oynanmasıydı. Bu görüşüldü. Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu'nun görüşü kupanın Türkiye'de oynanması" dedi.

"25-30MİLYON TARAFTAR AĞZIMIZA BAKIYOR"

Dursun Özbek, şunları söyledi:

"Dünkü divan kurulunun bilgilerini sonradan aldım. Hayretler içerisindeyim. 25-30 milyon taraftar bizim ağzımıza bakıyor. Ne gerek var böyle provakatif konuşmaya. Toplumu germeyelim diye maksimum çabayı sarf ediyoruz. Türkiye'nin bu gerilime ihtiyacının olmadığını düşünüyorum. Galatasaray ve Fenerbahçe dediğiniz zaman Türkiye'nin yüzde 70'ini 80'ini kapsayan bir taraftar grubumuz var. Genç insanlar var. Genç insanlar bu provakasyona gelebilir. Her şey olabilir. O zaman bunun mesuliyeti kimde olacak? Futbolla ilgili istediğimiz şey, güzel ve adaletli bir futbol iklim hayatı yaratmak.".

Dün (5 Kasım Pazar) Fenerbahçe de Yüksek Divan Kurulu da final müsabakasının Atatürk Olimpiyat Stadı ya da Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanması yönünde karar almıştı.