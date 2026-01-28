Fenerbahçe'nin Avrupa karnesi

Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yarın Romanya'nın FCSB ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 298. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 297 müsabakada 117 galibiyet ve 116 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 64 maçta rakipleriyle yenişemedi.

Sarı-lacivertliler, 296 mücadelede rakip fileleri 406 kez havalandırırken kalesinde 418 gol gördü.

101 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe, Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda 101 maça çıktı.

Norveç deplasmanında Brann karşısında 100. mücadelesinde boy gösteren sarı-lacivertliler, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçe son maçında ise sahasında İngiliz ekibi Aston Villa'ya 1-0 kaybetti.

Fenerbahçe bu kulvarda çıktığı 101 maçta 49 galibiyet, 30 beraberlik ve 22 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda rakip filelere 145 gol gönderen sarı-lacivertliler, kalesinde ise 102 gol gördü.

KUPA 2'DE 156'NCI SINAV

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan Avrupa Ligi'nde 155 karşılaşmada boy gösterdi. Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 67 galibiyet elde ederken 48 maçı kaybetti, 40 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda 217 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 193 gol gördü.