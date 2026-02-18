Fenerbahçe'nin Avrupa karnesi

Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Nottingham Forest’ı ağırlayacak olan Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 299'uncu maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 298 karşılaşmada 117 galibiyet, 116 mağlubiyet ve 65 beraberlik aldı. Bu süreçte rakip fileleri 407 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 419 gol gördü.

AVRUPA LİGİ’NDE 102. MAÇ

Fenerbahçe, organizasyonun UEFA Avrupa Ligi adıyla oynandığı dönemde bu kulvarda 102 maça çıktı. Sarı-lacivertli ekip, söz konusu karşılaşmalarda 49 galibiyet, 31 beraberlik ve 22 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 146 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 103 gol gördü.

İKİ NUMARALI KUPADA 157. SINAV

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası adıyla oynanan turnuvayla birlikte Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonunda toplam 156 maça çıktı.

Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda 67 galibiyet, 41 beraberlik ve 48 mağlubiyet elde etti. Bu süreçte 218 gol atan Fenerbahçe, 194 gol yedi.

Nottingham Forest karşısında oynanacak mücadeleyle birlikte Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi tarihindeki 157'nci maçına çıkacak.