Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi rakibi kim? Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde play-off aşamasında Anderlecth'i 3-0 ve 2-2'lik skorlarla geçerek Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan ülkemizden tek futbol takımı oldu. Çok sayıda futbolsever dün tamamlanan Avrupa Ligi play-off maçları sonrası bugün gerçekleşecek son 16 turu kura çekiminde Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi rakibi kim olacak sorusunun yanıtını bekledi. İsviçre'nin Nyon kentinde bugün saat 15.00'da gerçekleşen kura çekimi sonrası Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu. Peki, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi rakibi kim? İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi!

AVRUPA LİGİ SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını ilk 8'de tamamlayan Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Olimpik Lyon, Olympiakos ve Rangers, doğrudan son 16 turuna adını yazdırmıştı. Play-off maçları sonrası gerçekleşecek son 16 turu maçları kura çekiminin ardından belli oldu. Dün oynanan play-off turu rövanş maçlarının ardından Fenerbahçe, Viktoria Plzen, Real Sociedad, Ajax, AZ Alkmaar, Bodo/Glimt, FCSB ve Roma da son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanmıştı.

İşte Avrupa Ligi son 16 karşılaşmaları:

Bodo/Glimt-Olympiacos

Ajax-Frankfurt

FCSB-Lyon

AZ Alkmaar-Tottenham

Real Sociedad-Manchester United

Roma-Athletic Club

Viktoria Plzen-Lazio

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ SON 16 TURUNDAKİ RAKİBİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe, Rangers ile eşleşti. Eşleşmenin ilk maçı Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak. Fenerbahçe çeyrek finale yükselmesi halinde Athletic Bilbao-Roma eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.