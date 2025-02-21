Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde son 16 turundaki rakibi, yapılan kura çekimiyle belli oldu. Fenerbahçe Rangers ile eşleşti. Fenerbahçe eğer çeyrek finale yükselirse Athletic Bilbao-Roma eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
Avrupa Kupalarında kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapılıyor.
TSİ 15.00'te başlayan kura çekimiyle UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu.
Fenerbahçe, Rangers ile eşleşti.
Eşleşmenin ilk maçı Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak. Fenerbahçe çeyrek finale yükselmesi halinde Athletic Bilbao-Roma eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Son 16'daki eşleşmeler şu şekilde:
- Fenerbahçe - Rangers FC
- Ajax - Eintracht Frankfurt
- Bodø/Glimt - Olympiakos
- FCSB - Olympique Lyon
- AZ Alkmaar - Tottenham Hotspur FC
- Manchester United - Real Sociedad
- Viktoria Plzeň - Lazio
- AS Roma - Atletic Bilbao
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını ilk 8'de tamamlayan Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Olimpik Lyon, Olympiakos ve Rangers, doğrudan son 16 turuna adını yazdırmıştı.
Dün oynanan play-off turu rövanş maçlarının ardından Fenerbahçe, Viktoria Plzen, Real Sociedad, Ajax, AZ Alkmaar, Bodo/Glimt, FCSB ve Roma da son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanmıştı.
Avrupa Ligi son 16 turu maçları, 6 ve 13 Mart tarihlerinde oynanacak.