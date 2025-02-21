Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi bugün belli olacak
Fenerbahçe'nin rakibinin de belli olacağı Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri, bugün saat 15.00'te yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Fenerbahçe'nin rakibi Glasgow Rangers veya Olympiakos olacak.
Avrupa Kupalarında kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde bugün gerçekleştirilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi kurası TSİ 14.00'te, Avrupa Ligi kurası TSİ 15.00'te ve Konferans Ligi kurası ise TSİ 16.00'da yapılacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını ilk 8'de tamamlayan Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Olimpik Lyon, Olympiakos ve Rangers, doğrudan son 16 turuna adını yazdırdı.
Dün oynanan play-off turu rövanş maçlarının ardından Fenerbahçe, Viktoria Plzen, Real Sociedad, Ajax, AZ Alkmaar, Bodo/Glimt, FCSB ve Roma da son 16 turunda mücadele etmeye hak kazandı.
Fenerbahçe'nin rakibi Glasgow Rangers veya Olympiakos olacak.
Avrupa Ligi son 16 turu maçları, 6 ve 13 Mart tarihlerinde oynanacak.