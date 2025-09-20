Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Fenerbahçe Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, sarı-lacivertli ekibin 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla borcunun 21 milyar 526 milyon TL olduğunu belirtti.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, kulübün mali bağımsızlığına doğru önemli bir adım attığını açıkladı. Kızılhan, “Uzun zamandır çalıştığımız Bankalar Birliği’nden çıkış projelerimizi tamamladık. Artık Fenerbahçe, geleceğine kendi iradesiyle karar verecek mali özgürlüğe kavuşmak üzeredir” dedi.

REKOR FENERİUM SATIŞI

Geçen sezon Fenerium, tarihinin en yüksek satış rakamına ulaştı. Genel Sekreter, “62 milyon euro’luk ciroya ulaştık. Emeği geçen tüm Fenerbahçe ailemize teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

SPONSORLUK GELİRLERİ ARTIYOR

Ali Koç göreve geldiğinde kulübün 7 sponsorunun bulunduğunu geçen sezon bunun 51 sponsor ile 52 milyon euro gelire ulaştığını açıklayan Kızılhan “Fenerbahçe, bu sezon itibarıyla 34 marka ile anlaşma imzalayarak 53 milyon euro gelir sağladı” dedi.

Kızılhan, “Ulaştığımız toplam sponsorluk gelirleri daha yüksek. Henüz başlamayan branşlarda da sponsorluk görüşmelerimiz devam ediyor ve bunun çok daha fazla artacağına inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.