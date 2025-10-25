Fenerbahçe'nin borcu ne kadar? 2025 güncel mali tablo açıklandı
Fenerbahçe’nin borcu ne kadar oldu? Kulübün kısa ve uzun vadeli borçları hangi seviyeye ulaştı? Borcun euro cinsinden değeri nedir? Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe Kulübü, 2025 yılında gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul öncesinde mali tablolarını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Sarı-Lacivertli kulübün toplam borcu 28 milyar 710 milyon TL’ye ulaştı. Bu rakam, kulübün hem kısa hem de uzun vadeli yükümlülüklerini kapsıyor.
FENERBAHÇE’NİN TOPLAM BORCU: 28 MİLYAR 710 MİLYON TL
Kulübün 21 Eylül 2025 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal raporuna göre, borç kalemleri şu şekilde açıklandı:
|Kalem
|Tutar (TL)
|Kısa Vadeli Yükümlülükler
|18.939.053.000
|Uzun Vadeli Yükümlülükler
|9.770.957.000
|Toplam Borç
|28.710.000.000
Bu tabloya göre Fenerbahçe’nin finansal yükünün önemli bir kısmını kısa vadeli borçlar oluşturuyor. Uzun vadeli yükümlülüklerin payı ise toplam borcun yaklaşık yüzde 34’üne denk geliyor.
Fenerbahçe’nin 21 Eylül 2025 itibarıyla 28 milyar 710 milyon TL’lik borcu yaklaşık 693,3 milyon euro değerine karşılık geliyor.
AÇIKLAMA KULÜBÜN RESMÎ SİTESİNDEN YAPILDI
Fenerbahçe, söz konusu finansal bilgileri resmî internet sitesi üzerinden duyurdu. Yapılan açıklamada, mali tablonun kulübün olağanüstü genel kurul toplantısı öncesinde şeffaflık ilkesi gereği kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.
FENERBAHÇE'NİN BORÇ YAPISININ DAĞILIMI
- Kısa Vadeli Borçlar: 18,9 milyar TL – Transfer, işletme ve günlük gider kaynaklı kalemler.
- Uzun Vadeli Borçlar: 9,7 milyar TL – Finansman kredileri, yapılandırılmış borçlar ve uzun vadeli taahhütler.
- Toplam Finansal Yük: 28,7 milyar TL – Genel borç portföyünün toplamı.
Fenerbahçe’nin bu tabloyla birlikte mali disiplin, gelir artırıcı projeler ve sürdürülebilir finansman stratejilerine ağırlık vermesi bekleniyor.
BORÇ RAPORUNUN PAYLAŞILDIĞI DÖNEM
Rapor, kulübün olağanüstü genel kurulu öncesinde yayımlandı. Bu dönemde kulüp, mali dengeyi koruma, yeni gelir kaynakları yaratma ve sportif yatırımları sürdürebilme planları üzerinde çalışıyor. Özellikle futbol A takımı ve bağlı iştiraklerin bütçesi bu raporda belirleyici unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.
FENERBAHÇE'NİN BORÇLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Fenerbahçe’nin borç seviyesini etkileyen başlıca unsurlar şunlardır:
- Transfer ve maaş giderlerindeki yüksek maliyetler
- Stadyum, altyapı ve tesis yatırımları
- Kur farkı ve faiz yükümlülükleri
- Sponsorluk ve yayın gelirlerinde yaşanan dalgalanmalar
FENERBAHÇE'NİN FİNANSAL STRATEJİSİ
Kulüp yönetimi, gelir-gider dengesini sağlamak adına finansal yapılandırma ve gelir çeşitlendirme projelerine odaklanıyor. Lisanslı ürün satışlarının artırılması, dijital yayın gelirlerinin genişletilmesi ve sponsorluk anlaşmalarının güçlendirilmesi planlanan adımlar arasında yer alıyor.
Fenerbahçe’nin 2025 borç raporu, kulübün mali yapısındaki zorlukları açıkça ortaya koyuyor. Toplam 28,7 milyar TL’lik borç, Türk futbolunda finansal sürdürülebilirlik konusunun ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yönetimin önümüzdeki süreçte bu yükü azaltmaya yönelik somut adımlar atması bekleniyor.