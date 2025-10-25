Fenerbahçe'nin borcu ne kadar? 2025 güncel mali tablo açıklandı

Fenerbahçe Kulübü, 2025 yılında gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul öncesinde mali tablolarını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Sarı-Lacivertli kulübün toplam borcu 28 milyar 710 milyon TL’ye ulaştı. Bu rakam, kulübün hem kısa hem de uzun vadeli yükümlülüklerini kapsıyor.

FENERBAHÇE’NİN TOPLAM BORCU: 28 MİLYAR 710 MİLYON TL

Kulübün 21 Eylül 2025 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal raporuna göre, borç kalemleri şu şekilde açıklandı:

Kalem Tutar (TL) Kısa Vadeli Yükümlülükler 18.939.053.000 Uzun Vadeli Yükümlülükler 9.770.957.000 Toplam Borç 28.710.000.000

Bu tabloya göre Fenerbahçe’nin finansal yükünün önemli bir kısmını kısa vadeli borçlar oluşturuyor. Uzun vadeli yükümlülüklerin payı ise toplam borcun yaklaşık yüzde 34’üne denk geliyor.

Fenerbahçe’nin 21 Eylül 2025 itibarıyla 28 milyar 710 milyon TL’lik borcu yaklaşık 693,3 milyon euro değerine karşılık geliyor.

AÇIKLAMA KULÜBÜN RESMÎ SİTESİNDEN YAPILDI

Fenerbahçe, söz konusu finansal bilgileri resmî internet sitesi üzerinden duyurdu. Yapılan açıklamada, mali tablonun kulübün olağanüstü genel kurul toplantısı öncesinde şeffaflık ilkesi gereği kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.

Not: Veriler 21 Eylül 2025 tarihi itibarıyla hazırlanmış olup, döviz kuru ve operasyonel harcamalardaki değişimlere bağlı olarak dönemsel farklılık gösterebilir.

FENERBAHÇE'NİN BORÇ YAPISININ DAĞILIMI

Kısa Vadeli Borçlar: 18,9 milyar TL – Transfer, işletme ve günlük gider kaynaklı kalemler.

Uzun Vadeli Borçlar: 9,7 milyar TL – Finansman kredileri, yapılandırılmış borçlar ve uzun vadeli taahhütler.

Toplam Finansal Yük: 28,7 milyar TL – Genel borç portföyünün toplamı.

Fenerbahçe’nin bu tabloyla birlikte mali disiplin, gelir artırıcı projeler ve sürdürülebilir finansman stratejilerine ağırlık vermesi bekleniyor.

BORÇ RAPORUNUN PAYLAŞILDIĞI DÖNEM

Rapor, kulübün olağanüstü genel kurulu öncesinde yayımlandı. Bu dönemde kulüp, mali dengeyi koruma, yeni gelir kaynakları yaratma ve sportif yatırımları sürdürebilme planları üzerinde çalışıyor. Özellikle futbol A takımı ve bağlı iştiraklerin bütçesi bu raporda belirleyici unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

FENERBAHÇE'NİN BORÇLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Fenerbahçe’nin borç seviyesini etkileyen başlıca unsurlar şunlardır:

Transfer ve maaş giderlerindeki yüksek maliyetler

Stadyum, altyapı ve tesis yatırımları

Kur farkı ve faiz yükümlülükleri

Sponsorluk ve yayın gelirlerinde yaşanan dalgalanmalar

FENERBAHÇE'NİN FİNANSAL STRATEJİSİ

Kulüp yönetimi, gelir-gider dengesini sağlamak adına finansal yapılandırma ve gelir çeşitlendirme projelerine odaklanıyor. Lisanslı ürün satışlarının artırılması, dijital yayın gelirlerinin genişletilmesi ve sponsorluk anlaşmalarının güçlendirilmesi planlanan adımlar arasında yer alıyor.

Fenerbahçe’nin 2025 borç raporu, kulübün mali yapısındaki zorlukları açıkça ortaya koyuyor. Toplam 28,7 milyar TL’lik borç, Türk futbolunda finansal sürdürülebilirlik konusunun ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yönetimin önümüzdeki süreçte bu yükü azaltmaya yönelik somut adımlar atması bekleniyor.