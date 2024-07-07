Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred'den A Milli Takım'a övgü

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred Rodrigues, Türk Milli Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çok başarılı bir işe imza attığını belirtti.

Sarı-lacivertli takımın, Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kamp yaptığı otelde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 31 yaşındaki oyuncu, A Milli Takım'ın EURO 2024 performansını da değerlendirdi.

Şampiyonanın zor olduğunun altını çizen Fred, "Büyük tutku gösterdiler. Bu anlamda her oyuncuyu tebrik ediyorum. Tabii öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik etmem gerekiyor. Dün maçı izleyemedik, hazırlık maçımız vardı. Elbette Türkiye'nin kazanmasını isterdik ama bu gerçekleşmedi. Umarım güçlü şekilde devam ederler." ifadelerini kullandı.