Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Karadeniz'i seviyor

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Trabzonspor deplasmanında takımının ilk golünü atarken, sarı-lacivertli forma altında son 2 sezonda kaydettiği 7 golün 6'sını Karadeniz'de filelere yolları.

Trabzonspor deplasmanında 42. dakikada En-Neysri'nin asistinde skoru 1-0 yaparak takımını öne geçiren Fred, ligde 4. golünü kaydetti.

Sezon başında sakatlığı sebebiyle ilk 2 lig maçında takımını yalnız bırakan Fred, bu sezon sarı-lacivertli formayla ilk lig maçına Rize deplasmanında çıktı. Çaykur Rizespor karşısında kariyerinin ilk hat-trick performansına imza atan Brezilyalı futbolcu, ligde gol attığı bir sonraki maçını yine Karadeniz'de yaşadı.