Fenerbahçe'nin bu hafta hangi maçları var? Fenerbahçe haftalık maç fikstürü

Fenerbahçe’de tempo bir an bile düşmüyor. Futbol, voleybol ve basketbol branşlarında aynı haftaya sıkışan kritik randevular, taraftarların “Fenerbahçe’nin bu hafta hangi maçları var?” sorusunu daha da öne çıkarıyor. Avrupa kupaları, lig mücadeleleri ve play-off eşleşmeleri derken Sarı-Lacivertliler çok yoğun bir fikstüre giriyor.

FENERBAHÇE HAFTALIK MAÇ FİKSTÜRÜ

Tarih Gün Branş Maç Saat 18 Şubat 2026 Çarşamba Kadın Basketbol Fenerbahçe Opet – Spar Girona 20:00 19 Şubat 2026 Perşembe Erkek Voleybol Fenerbahçe Medicana – Orion Stars 19:00 19 Şubat 2026 Perşembe Futbol Fenerbahçe – Nottingham Forest 20:45 21 Şubat 2026 Cumartesi Kadın Basketbol Çimsa ÇBK Mersin – Fenerbahçe Opet 16:00 21 Şubat 2026 Cumartesi Kadın Voleybol VakıfBank – Fenerbahçe Medicana 20:00 22 Şubat 2026 Pazar Erkek Voleybol Fenerbahçe Medicana – Altekma 20:00 23 Şubat 2026 Pazartesi Futbol Fenerbahçe – Kasımpaşa 20:00

HAFTANIN KRİTİK BAŞLIKLARI: AVRUPA, LİG VE ZORLU DEPLASMANLAR

Haftalık programın en yoğun bölümü 19 Şubat Perşembe günü başlıyor. Aynı gün hem erkek voleybolda CEV Kupası rövanşı, hem de futbolda UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı oynanacak. Bu iki karşılaşma, haftanın ritmini belirleyecek en önemli dönemeçlerden biri.

21 Şubat Cumartesi günü ise iki büyük mücadele dikkat çekiyor: Kadın basketbolda lig maçı ve kadın voleybolda Sultanlar Ligi randevusu. Ardından 22 Şubat’ta erkek voleybol lig maçı, 23 Şubat’ta ise futbolda Süper Lig karşılaşması geliyor.

MAÇLAR NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe’nin bu hafta iç sahada oynayacağı maçlar Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu ve Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi gibi farklı adreslerde sahne alacak. Deplasmanda ise Servet Tazegül Spor Salonu ve Vakıfbank Spor Sarayı öne çıkıyor.

Fenerbahçe’nin bu hafta hangi maçları var?

Fenerbahçe; futbol, kadın basketbol, kadın voleybol ve erkek voleybol branşlarında 18-23 Şubat 2026 haftasında toplam 7 maça çıkacak.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman?

Fenerbahçe – Nottingham Forest maçı 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20:45’te oynanacak.

Fenerbahçe’nin bu hafta Süper Lig maçı var mı?

Evet. Fenerbahçe – Kasımpaşa maçı 23 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 20:00’de oynanacak.

Fenerbahçe Medicana bu hafta kaç maç yapacak?

Paylaşılan programa göre Fenerbahçe Medicana; 19 Şubat (Orion Stars), 21 Şubat (VakıfBank) ve 22 Şubat (Altekma) olmak üzere üç maça çıkacak.

“Fenerbahçe’nin bu hafta hangi maçları var?” sorusunun yanıtı, branşlara yayılan oldukça yoğun bir takvimi işaret ediyor. 18 Şubat’ta kadın basketbol ile başlayan hafta, 23 Şubat’taki Süper Lig maçıyla kapanıyor. Programın kalbinde ise Avrupa kupaları ve kritik lig maçları yer alıyor. Fikstürde değişiklik olabileceği için maç saatleri ve tarihleri gün gün takip edilmeli.