Fenerbahçe'nin Çaykur Rize maçındaki muhtemel ilk 11'i: Avrupa maçı öncesi rotasyon

Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, rakibiyle ligde 47. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, iki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 46 lig maçında 31 kez kazanırken 8 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor, sarı-lacivertli rakibi karşısında 7 maçta sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

İstanbul temsilcisi, Rize ekibine 46 maçta 105 gol atarken kalesinde 45 gol gördü. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile ligde bugüne kadar deplasmanda 23 maç oynadı. Rize'deki 13 maçta galip gelen Fenerbahçe, 5'er mağlubiyet ve beraberlik yaşarken rakibine 52 gol attı.

Çaykur Rizespor ise Fenerbahçe ile sahasında oynadığı maçlarda taraftarına 25 gol sevinci yaşattı. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1986-87 sezonunda İstanbul'da ve 2021-22 sezonunda deplasmanda 6-0'lık skorlarla aldı.

Çaykur Rizespor ise 2018-19 sezonunun ilk yarısında sahasındaki maçı 3-0 kazanarak sarı-lacivertli rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor arasında ligde oynanan son 15 karşılaşmada Fenerbahçe, 14 kez galip gelirken 1 maçı Çaykur Rizespor kazandı. Bu maçlarda Fenerbahçe 46 gol kaydederken, Çaykur Rizespor 14 gol sevinci yaşadı. İki takım arasında berabere biten son müsabaka 23 Ağustos 2015'te Rize'de oynandı. Sarı-lacivertlilerin maça şu ilk 11'le başlaması bekleniyor:

Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Marco Asensio, Oğuz Aydın, John Duran