Fenerbahçe'nin derbi ilk 11'i netleşti: Tek bir belirsizlik var

Fenerbahçe, Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray ile oynayacağı kritik derbiye hazırlanıyor. Chobani Stadyumu’nda 1 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.00’de oynanacak mücadele, zirve yarışının seyrini belirleyecek.

Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Domenico Tedesco, derbi planlamasında sona yaklaşırken ilk 11’in büyük bölümünü netleştirmiş durumda. Hafta boyunca yapılan taktik çalışmalarında hücum kurgusuna ağırlık veren İtalyan teknik adamın, bazı mevkilerde oyuncu tercihlerini kesinleştirdiği öğrenildi.

FORVETTE TERCİH DURAN'A DOĞRU KAYIYOR

Tedesco’nun ileri uçta Jhon Duran’ı ilk seçenek olarak değerlendirdiği ifade ediliyor. Son haftalardaki fiziksel formu ve derbiye uygun profili nedeniyle Kolombiyalı oyuncunun 11’e daha yakın olduğu belirtiliyor. Takımın bir diğer santrforu Youssef En-Nesyri’nin ise maçın gidişatına göre kullanılacak önemli bir hamle oyuncusu olarak planlandığı kaydedildi.

Teknik ekibin sağ ve sol kanatta da kararını büyük ölçüde verdiği bildirildi. Sol kanatta Kerem Aktürkoğlu’nun, sağ kanatta ise Dorgeles Nene’nin forma giymesi bekleniyor. Her iki oyuncu da hafta boyunca gerçekleştirilen çift kale ve adaptasyon çalışmalarının merkezinde yer aldı.

ASENSIO İÇİN ÖZEL HAZIRLIK

Fenerbahçe, Marco Asensio için Galatasaray maçına özgü bir görev tanımı hazırladı. İspanyol oyuncunun oyun içi rollerinin, rakibin savunma yönelimlerine göre şekilleneceği ve özellikle merkez-hat arasındaki bağlantı oyununda öne çıkarılacağı aktarıldı. Teknik heyetin, Asensio’nun top kullanma kalitesi ve duran top becerisini derbide kilit unsurlardan biri olarak değerlendirdiği öğrenildi.

Kadronun büyük oranda netleşmesine karşın Domenico Tedesco’nun hâlâ karar vermekte zorlandığı tek futbolcu ise Anderson Talisca. Brezilyalı yıldızın son haftalardaki fiziksel ritmi, maç yoğunluğu ve Galatasaray’ın orta saha direnci gibi faktörler nedeniyle teknik heyetin değerlendirmelerini sürdürdüğü bildirildi. Talisca’nın 11’de mi başlayacağı yoksa ikinci yarıda skora göre mi devreye alınacağı konusunda son kararın maç günü verilmesi bekleniyor.