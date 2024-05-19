Fenerbahçe'nin derbi zaferi Kayseri'de davul zurnayla kutlandı
Kaynak: AA
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında konuk olduğu Galatasaray'ı 1-0 yenen Fenerbahçe'nin derbi zaferi, Kayseri'de davul zurnayla kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı ve bazı caddelerde toplanan taraftarlar, takımlarının marşlarını söyleyerek, bayrak sallayarak derbi zaferinin sevincini yaşadı.
Araçları ile konvoy oluşturan sarı-lacivertli taraftar grubu, tezahüratlar eşliğinde takımlarının galip gelmesini doyasıya kutladı.
Bazı taraftarlar da meşaleler yaktı, davul zurna çalarak halay çekti.
Polis ekipleri, kent genelinde geniş güvenlik önlemi aldı.