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Fenerbahçe'nin derbi zaferi Kayseri'de davul zurnayla kutlandı

Ajans Haberleri
  • 19.05.2024 22:39
  • Giriş: 19.05.2024 22:39
  • Güncelleme: 19.05.2024 22:39
Kaynak: AA
Fenerbahçe'nin derbi zaferi Kayseri'de davul zurnayla kutlandı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında konuk olduğu Galatasaray'ı 1-0 yenen Fenerbahçe'nin derbi zaferi, Kayseri'de davul zurnayla kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı ve bazı caddelerde toplanan taraftarlar, takımlarının marşlarını söyleyerek, bayrak sallayarak derbi zaferinin sevincini yaşadı.

Araçları ile konvoy oluşturan sarı-lacivertli taraftar grubu, tezahüratlar eşliğinde takımlarının galip gelmesini doyasıya kutladı.

Bazı taraftarlar da meşaleler yaktı, davul zurna çalarak halay çekti.

Polis ekipleri, kent genelinde geniş güvenlik önlemi aldı.

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