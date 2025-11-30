Fenerbahçe'nin eski yıldızları dev derbi öncesi bir araya geldi

Fenerbahçe'nin eski futbolcuları, yarın oynanacak Galatasaray maçı öncesinde bir araya gelerek derbiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde Birleşik Fenerbahçeliler Derneği Asbaşkanı Orçun Apay ve kongre üyesi Oskar Gültaşlı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyona eski futbolcular Serdar Kulbilge, Bülent Uygun, Tuncay Şanlı, Mehmet Aurelio, Diego Lugano, Stephen Appiah, Uğur Boral, Mert Nobre, Elvir Boliç, Rüştü Reçber, Semih Şentürk, Kemal Aslan, Gökhan Gönül, Serkan Balcı ve Ali Bilgin ile Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Orhan Demirel, göreve geldikleri ilk günden bu yana birlik ve beraberlik vurgusu yaptıklarının altını çizdi.

Eski futbolcuların bir araya gelmesiyle birlik ve beraberliğin örneklerini yaşadıklarını anlatan Demirel, "Birlik ve beraberlik sağlandığında çok güzel şeyler olacak. Değerli futbolcularımız buraya geldiler. Bu efsane isimlerle birlikte olmak bizim için büyük gurur. Yarın çok önemli bir derbi var. İnşallah bizim için çok güzel geçecek" diye konuştu.

Sarı-lacivertli eski futbolculardan uzun yıllar Fenerbahçe'nin file bekçiliğini yapan Rüştü Reçber, kalplerinin her zaman Fenerbahçe için attığını dile getirerek "Böyle büyük derbilerin ne kadar anlamlı olduğunu hepimiz çok iyi biliriz. İlk Fenerbahçe'ye geldiğimde, Galatasaray maçlarının bayram niteliğinde olduğunu dönemin yöneticileri söylemişti. Umarım yarın sevinen taraf biz olacağız" ifadelerini kullandı.

Uğur Boral, bu sezon derbinin farklı geçeceğini düşündüğünü aktardı.

Geçmiş sezonlarda Galatasaray'ın kadrosunun daha iyi olduğunu vurgulayan Boral, "O maçlarda kazanacağımıza dair ümidim yüzde 20'ydi. Ama bu sezon bunu yüzde 70-80 olarak görüyorum. Kazanarak, Galatasaray'ı uçurumdan aşağı atacağımıza inanıyorum. Galatasaray iyi bir takım ama biz şu anda istim üzerindeyiz. İyi bir birlikteliğimiz var" dedi.

ELVİR BOLİÇ: "ÇOK GOL ATTIM GALATASARAY'A KARŞI"

Fenerbahçe formasıyla birçok gole imzasını atan Elvir Boliç, Galatasaray maçlarının havasının çok iyi olduğunu dile getirdi.

Galatasaray maçlarının kendisi için de özel olduğunu vurgulayan Boliç, "Önce Galatasaray'da oynadım ama orada yapamadım sonra Fenerbahçe'ye geldim. Şansım da tuttu. Çok gol attım Galatasaray'a karşı. Keşke her maç Galatasaray'a karşı olsaydı diyordum. Fenerbahçe benim için çok önemli. Ama nereye gitsem herkes Manchester United maçını soruyordu. Bir ara kızıyordum, çok gol attım ama herkes o golü soruyordu. Galatasaray'a ilk golümü TSYD Kupası'nda atmıştım" açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde 'Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü' görevinde bulunan Tuncay Şanlı, Galatasaray maçlarının kendileri için bayram havasında geçtiğini söyledi.

Derbilerden önce Samandıra'da ayrı bir hava olduğunun altını çizen Şanlı, şöyle devam etti:

"Galatasaray derbilerinde statta atmosfer başka bir seviyeye çıkar. Özel bir an, özel bir sahne. Ben de bu derbileri yaşadım. Unutamadığım maçlar da oldu. Galatasaray'a ilk golü attığım maç 6-0 bitmişti. O maçtaki ilk golü ben atmıştım. Yarın da çok farklı bir atmosferde kazanan taraf biz olacağız diye düşünüyorum"

Sarı-lacivertli takımın eski golcülerinden Semih Şentürk, takımın devre arasında kendisi ya da Mert Nobre gibi bir golcü transferi yapması gerektiğini belirtti.

APPIAH: "GALATASARAY MAÇLARI BENİM İÇİN HER ZAMAN KİŞİSEL MESELEYDİ"

Takımın eski futbolcularından Stephen Appiah ise İstanbul'a çağırıldığı için çok teşekkür ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Galatasaray maçları benim için her zaman kişisel meseleydi. 1996'da Gana'dan genç halimle Galatasaray için gelmiştim. Seçilmedim ve tekrar Gana'ya dönmek zorunda kaldım. Sonrasında İtalya'da oynayıp Fenerbahçe'ye geldim. Bu yüzden benim için kişisel bir mesele haline gelmişti. Galatasaray'a karşı her zaman kişisel tutkuyla oynadım. Onlara ne kadar büyük bir hata yaptıklarını göstermek istemiştim. Bizim oynadığımız dönemde saha içinde birçok lider vardı. Lugano, Kezman, Alex gibi liderler vardı. Gerçek tutku bizi her zaman başarıya ulaştırdı."