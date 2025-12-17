Fenerbahçe'nin Euroleague'deki sıradaki durağı Milano

Fenerbahçe, Euroleague'in 17. haftasında yarın deplasmanda İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milano ile mücadele edecek.

Milano'daki Allianz Cloud'daki karşılaşma, saat 22.30'da başlayacak. Ligde 6 maçlık galibiyet serisinin ardından geçen hafta Panathinaikos'a kaybeden sarı-lacivertli ekip, 9 galibiyet, 6 yenilgiyle 7. sırada yer alıyor.

İtalyan ekibi, 9 galibiyet, 7 mağlubiyetle 10. basamakta bulunuyor.

JASIKEVICIUS'UN AÇIKLAMALARI

Sarı-lacivertli ekibin Başantrenörü Sarunas Jasikevicius dün Panathinaikos'a mağlup oldukları maç sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ergin Ataman'ı ve Panathinaikos'u tebrik ediyorum. Maçın genelinde kendi oyununu oynayan ve galibiyete ulaşan taraf onlardı. Ancak takımımı da tebrik ediyorum.

En iyi basketbolumuzu oynayamadık ama mücadelemiz her zaman oradaydı. Bu tempoda galibiyet serisi elde etmek zor. Zorlu maçlara çıkacağız. Geride bıraktığımız süreçte gösterdiğimiz performans dolayısıyla takımımı tebrik ediyorum."