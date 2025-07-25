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Fenerbahçe'nin Feyenoord ile oynayacağı maçların tarihleri belli oldu

Ajans Haberleri
  • 25.07.2025 17:52
  • Giriş: 25.07.2025 17:52
  • Güncelleme: 25.07.2025 17:52
Kaynak: DHA
Fenerbahçe'nin Feyenoord ile oynayacağı maçların tarihleri belli oldu

Fenerbahçe'nin, Feyenoord ile oynayacağı maçların tarihleri belli oldu

İstanbul,(DHA)- FENERBAHÇE'nin, Feyenoord ile oynayacağı Şampiyonlar Lig'i 3'üncü Ön Eleme Turu karşılaşmalarının tarihleri belli oldu.

Sarı-lacivertli ekip ilk maçı 6 Ağustos Çarşamba günü Hollanda temsilcisi Feyenoord ile deplasmanda saat 22:00'de oynayacak.

Rövanş karşılaşmasında ise Fenerbahçe, Feyenoord'u 12 Ağustos Salı günü Kadıköy'de konuk edecek. Mücadele saat 20:00'de başlayacak

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