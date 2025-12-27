Fenerbahçe'nin file bekçisine İtalya'dan teklif

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin sezon başında Girona'ya kiraladığı ve burada forma şansı bulamayan file bekçisi Dominik Livakovic'e Serie A'dan teklif geldi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Genoa, Dominik Livakovic için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

İSPANYOL BASINI DA YAZMIŞTI

İspanyol basınından Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Livakovic ara transfer döneminde ayrılık kararı almıştı.

UEFA kuralları gereği bir futbolcu aynı sezonda üç farklı takımda forma giyemedi. Hırvat kaleci, sezon başında Fenerbahçe formasıyla iki maçta görev aldığı için Girona'da süre alırsa başka bir kulübe transfer olamayacak.

Bu durum, milli takımdaki geleceğini de riske atıyor.