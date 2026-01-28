Fenerbahçe'nin forvet için rotası: Brezilya

Fenerbahçe’de santrfor transferi için çalışmalar hız kazandı. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun hücum hattına takviye talebinin ardından sarı-lacivertli yönetim transfer gündemini genişletti.

Sözcü’nün haberine göre Fenerbahçe, Brezilya pazarında üç forveti yakından takip ediyor. Corinthians forması giyen Yuri Alberto, Flamengo’dan Pedro ve Palmeiras’tan Jose Manuel Lopez, sarı-lacivertlilerin listesinde yer alan isimler arasında bulunuyor.

TAKAS İHTİMALİ VAR

Kulübün bu oyuncuların bonservis durumlarını araştırdığı, olası bir transfer için orta saha oyuncusu Fred’in takasta değerlendirilmesinin de gündeme geldiği ifade ediliyor.

Öte yandan Fenerbahçe’nin Avrupa piyasasındaki çalışmalarını da sürdürdüğü aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin, Inter forması giyen Ange Yoan Bonny için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı belirtildi.

TEDESCO NE DEMİŞTİ?

Tedesco 1-1 eşitllikle sona eren Göztep maçının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Forvet ihtiyacımız, sır değil, sürpriz değil. En-Nesyri burada olduğu sürece Fenerbahçe'nin, benim ve bizim futbolcumuz. Ama bir forvet baktığımız doğru."