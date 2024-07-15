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Fenerbahçe'nin genç forveti Hollanda'ya transfer oldu

Fenerbahçe’nin genç santrforu Tiago Çukur, Hollanda 2. Ligi ekiplerinden Roda’ya transfer oldu.

Spor
  • 15.07.2024 12:35
  • Giriş: 15.07.2024 12:35
  • Güncelleme: 15.07.2024 12:36
Kaynak: İHA
Fenerbahçe'nin genç forveti Hollanda'ya transfer oldu
Fotoğraf: AA

Fenerbahçe’nin 21 yaşındaki santrforu Tiago Çukur, Hollanda 2. Ligi ekiplerinden Roda ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Hollanda doğumlu oyuncunun imza töreninde konuşan Roda Teknik Heyet Sorumlusu Rob Servais, "Tiago teknik açıdan da yetenekli bir oyuncu. Aynı zamanda temas noktası olarak iyi işlev görebilen, topu tutan bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

Geride kalan sezonun ilk yarısında Belçika temsilcisi Beveren’de, 2. yarısını ise 1. Lig ekibi Ümraniyespor’da forma giyen oyuncu, toplamda 28 maça çıktı ve 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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