Fenerbahçe'nin gol raporu

Fenerbahçe, 17. hafta itibarıyla devre arasına girilen Süper Lig'de rakip fileleri 40 kez havalandırdı.

Sarı-lacivertli ekipte 11 farklı isim gol sevinci yaşarken, kaptan Edin Dzeko 9 golle takımının en skorer ismi oldu.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde attığı 40 golle ligin en golcü ikinci takımı olan Fenerbahçe, yediği 15 golle bu alanda en iyi ekip konumunda yer aldı.

Fenerbahçe ayrıca 7 maçta kalesini gole kapatarak söz konusu kulvarda da en iyi performansı gösterdi.