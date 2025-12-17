Fenerbahçe'nin gündeminde: Joey Veerman hangi özellikleriyle öne çıkıyor?

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de orta sahaya takviye için Hollanda'dan Kenneth Taylor ve Joey Vermaan ismi gündeme geldi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe'nin Ajax forması giyen Kenneth Taylor'ın şartlarını sorduğunu yazdı.

Öte yandan Sports Digitale ise Fenerbahçe'nin orta saha transferi için anlaşmaya en yakın olduğu isim PSV'de forma giyen Joey Veerman olduğunu yazdı.

JOEY VEERMAN NASIL BİR OYUNCU?

Hollandalı Joey Veerman, merkez orta saha oyuncusu. Pas yeteneği üst düzey olan Veerman, kısa ve uzun paslarda yüksek isabetle oynuyor.

27 yaşındaki Veerman, özellikle savunmadan hücuma geçişlerde hat kıran paslarla fark yaratıyor.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü bölgeye en fazla isabetli pas atan oyuncular arasında yer alıyor.

Veerman, gol ve asist katkısı yüksek bir orta saha oyuncusu. Bu sezon PSV’de 22 maçta 8 gol ve 7 asist ile takımına 15 gol katkısı sağladı.

Joey Veerman'ın dikkat çeken bir diğer önemli özelliği ise duran toplardaki etkinliği. Serbest vuruş ve korner gibi duran toplarda etkili ortalarıyla fark yaratıyor.

PAS YETENEĞİ ÜST DÜZEY

Comparisonator Türkçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Kenneth Taylor, Joey Veerman ve Fred'in performans karşılaştırmasına ilişkin verileri paylaştı.

Joey Veerman 🆚 Fred 🆚 Kenneth Taylor



🔹Şut Pası: 1.89 / 1.59 / 1.07

❌Rakip Driplinglere Karşı Top Kazanım: 0.88 / 0.89 / 0.13

🔸RS Araya Girme: 1.21 / 0.99 / 0.6

🛡️ RS Top Kazanım: 2.97 / 3.37 / 1.54

🔀 3. Bölgeye İsabetli Pas ve %'si: 9.57 (%80) / 7.33 (%68) / 3.76 (%77)

🔑… pic.twitter.com/kZCOL9jxWX — Comparisonator Türkçe (@ComparisonatorT) December 16, 2025

Lig maçlarındaki performansının kıyaslandığı verilere göre, paslaşma konusunda Veerman, Taylor ve Fred'e göre daha iyi istatistiklere sahip.

Pas, başarılı pas, uzun paslar, başarılı uzun paslar, rakip 3. bölgesine yapılan pas, rakip 3. bölgesine yapılan başarılı pas, anahtar paslar, akıllı pas, başarılı akıllı pas, alınan kilit paslar, hücum pasları, isabetli hücum pasları, ileri paslar, başarılı ileri pas, rakip ceza sahasına isabetli pas-asist ve kademeli paslar alanında Taylor ve Fred'e göre daha başarılı.