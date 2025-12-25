Fenerbahçe'nin gündemindeydi: Joey Veerman PSV’de kaldı

PSV yönetiminin bu kararıyla birlikte Fenerbahçe cephesinde bir süredir devam eden transfer belirsizliği de sona ermiş oldu.

Sarı-lacivertlilerin Veerman ile prensip anlaşmasına vardığı ve Hollanda kulübüyle bonservis görüşmeleri yürüttüğü iddia edilmişti.

Fenerbahçe’nin bu transfer için 18 milyon avro teklif ettiği öne sürülürken, görüşmelerin daha sonra askıya alındığı belirtilmişti.

Basına yansıyan bilgilere göre, teknik direktör Domenico Tedesco’nun transfer konusunda isteksiz davranması nedeniyle Fenerbahçe yönetimi bu dosyayı kapatma kararı aldı.

Kararın açıklanmasının ardından Joey Veerman da kulüp kanallarından bir mesaj paylaştı.

Hollandalı futbolcu, yeni yıl dileklerini ileterek takım olarak sezonun ikinci yarısına güçlü bir şekilde hazırlanacaklarını ifade etti.

PSV Eindhoven Futbol Direktörü Earnest Stewart, Veerman’ın takımda kalmasının önemine dikkat çekti.

Stewart, “Joey, teknik direktör Peter Bosz’un takımında hem sahada hem saha dışında önemli bir rol üstleniyor. Bu kararla kulüp içinde netlik sağlandı ve hedeflerimize odaklanabileceğiz” dedi.

Öte yandan Fenerbahçe’nin orta saha transferi için farklı isimlerle temaslarını sürdürdüğü belirtiliyor.

Sarı-lacivertlilerin Leon Goretzka ve Rocco Reitz başta olmak üzere başka oyuncularla da görüşmeler yaptığı iddia ediliyor.