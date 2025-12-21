Fenerbahçe'nin gündemindeydi: PSV teknik direktöründen Veerman açıklaması

PSV Teknik Direktörü Peter Bosz, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Joey Veerman ile ilgili takımının Utrecht'le oynadığı maç öncesi açıklamada bulundu. Bosz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "En azından onun bir maç daha keyfini çıkaralım."

Fenerbahçe'nin orta saha transferi için anlaşmaya en yakın olduğu isim PSV'de forma giyen Joey Veerman. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe'nin, Joey Veerman'ın menajeriyle görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Sabuncuoğlu ayrıca Ajax forması giyen Kenneth Taylor ve Joey Veerman ile eşzamanlı görüşüldüğünü ifade etmişti