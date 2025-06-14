Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarının tarihleri belli oldu

Fenerbahçe 2025/2026 sezonu için hazırlıklara başlayacağını duyurdu.

6 Temmuz’da İstanbul’da toplanacak olan sarı lacivertliler, iki gün boyunca sağlık kontrolleri ve test süreçlerini tamamlayacak.

Fenerbahçe'nin resmi X hesabından paylaşılan bilgilere göre, 8 Temmuz’da Samandıra Can Bartu Tesislerinde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirecek olan Fenerbahçe, çalışmalarının İstanbul etabına 14 Temmuz’a kadar tesislerinde devam edecek.

FENERBAHÇE'NİN OYNAYACAĞI HAZIRLIK MAÇLARININ TARİHLERİ

Yurt dışı kamp ve hazırlık maçları dönemi için 14 Temmuz’da Portekiz’e hareket edecek olan Fenerbahçe, 27 Temmuz’a kadar devam edecek olan kamp çerçevesinde şu maçları oynayacak:

17 Temmuz 2025 Fenerbahçe - Portimonense

20 Temmuz 2025 Fenerbahçe - Sunderland

23 Temmuz 2025 Fenerbahçe - Al-Ittihad

26 Temmuz 2025 Fenerbahçe - Benfica

Yurt dışı kampını 27 Temmuz’da noktalayacak olan Fenerbahçe, çalışmalarına İstanbul’da devam edecek. .