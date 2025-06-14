Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarının tarihleri belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlık maçları belli oldu. Sarı-lacivertliler, Portekiz kampında Portimonense, Sunderland, Al-Ittihad ve Benfica ile karşılaşacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe 2025/2026 sezonu için hazırlıklara başlayacağını duyurdu.
6 Temmuz’da İstanbul’da toplanacak olan sarı lacivertliler, iki gün boyunca sağlık kontrolleri ve test süreçlerini tamamlayacak.
Fenerbahçe'nin resmi X hesabından paylaşılan bilgilere göre, 8 Temmuz’da Samandıra Can Bartu Tesislerinde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirecek olan Fenerbahçe, çalışmalarının İstanbul etabına 14 Temmuz’a kadar tesislerinde devam edecek.
FENERBAHÇE'NİN OYNAYACAĞI HAZIRLIK MAÇLARININ TARİHLERİ
Yurt dışı kamp ve hazırlık maçları dönemi için 14 Temmuz’da Portekiz’e hareket edecek olan Fenerbahçe, 27 Temmuz’a kadar devam edecek olan kamp çerçevesinde şu maçları oynayacak:
- 17 Temmuz 2025 Fenerbahçe - Portimonense
- 20 Temmuz 2025 Fenerbahçe - Sunderland
- 23 Temmuz 2025 Fenerbahçe - Al-Ittihad
- 26 Temmuz 2025 Fenerbahçe - Benfica
Yurt dışı kampını 27 Temmuz’da noktalayacak olan Fenerbahçe, çalışmalarına İstanbul’da devam edecek. .