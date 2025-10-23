Fenerbahçe'nin ilk 11 belli oldu | Fenerbahçe - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi 3. Hafta

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya geliyor. Avrupa maçlarında bugüne kadar 292 karşılaşmada 115 galibiyet, 62 beraberlik ve 115 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
FENERBAHÇE’NİN AVRUPA KUPALARINDAKİ PERFORMANSI
Fenerbahçe, Avrupa'da oynadığı maçlarda 115 galibiyet, 62 beraberlik ve 115 mağlubiyet elde etti. Toplamda 400 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 416 gol gördü.
Fenerbahçe’nin Avrupa Performansı Tablosu
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|UEFA Kupası
|54
|18
|10
|26
|72
|91
|UEFA Avrupa Ligi
|96
|47
|28
|21
|139
|100
|Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
|33
|9
|4
|20
|30
|70
|UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme
|42
|15
|13
|14
|62
|51
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|40
|11
|6
|23
|42
|70
|Avrupa Kupa Galipleri Kupası
|9
|3
|1
|5
|11
|11
|UEFA Konferans Ligi
|18
|12
|-
|6
|44
|23
|TOPLAM
|292
|115
|62
|115
|400
|416
UEFA AVRUPA LİGİ’NDE FENERBAHÇE’NİN KAYITLARI
Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi adıyla oynanan organizasyonda bugüne kadar 96 maça çıktı. Bu müsabakalarda 47 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 28 beraberlik ve 21 mağlubiyet aldı.
FENERBAHÇE’NİN SON DURUMU VE EKSİKLER
Fenerbahçe'de kaleci Ederson sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Jhon Duran takımla çalışmalara başlamış olsa da maç eksiği nedeniyle kadroda yer alması beklenmiyor. Ayrıca kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da maçta forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ BELLİ OLDU
Fenerbahçe'nin Stuttgart karşısındaki ilk 11'i belli oldu: Ederson, Brown, Škriniar, Oosterwolde, Semedo, İsmail, Álvarez, Kerem, Nene, Asensio, En-Nesyri.
Yedekler: İrfan Can E., Tarık, Çağlar, Fred, Duran, Yiğit Efe, Mert M., Szymański, Oğuz, Talisca.
FENERBAHÇE’NİN SON AVRUPA LİGİ MAÇLARI
- Dinamo Zagreb 3-1 Fenerbahçe
- Fenerbahçe 2-1 Nice
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE FENERBAHÇE VE STUTTGART KAÇINCI SIRADA?
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|Dinamo Zagreb
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|6
|2
|Midtjylland
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|6
|3
|Braga
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|+3
|6
|20
|Fenerbahçe
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|22
|Stuttgart
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 20. sırada. Stuttgart da aynı sonuçla averajla Fenerbahçe'nin gerisinde 22. sırada yer alıyor.
FENERBAHÇE - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe ile Stuttgart arasındaki kritik karşılaşma 23 Ekim 2025 Perşembe günü oynanacak. Mücadele, İstanbul’daki Chobani Stadı’nda saat 19.45’te başlayacak. TRT 1'de yayınlanacak olan maçı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Kehlet’in yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen üstlenecek.
VFB STUTTGART MAÇININ BİLET SATIŞI VE FİYATLARI
Fenerbahçe’nin 23 Ekim Perşembe günü saat 19.45’te Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde VfB Stuttgart ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasının biletleri satışa çıktı. Satış takvimi; 21 Ekim Salı 12.00’den itibaren Yüksek Divan Kurulu, kongre ve temsilci üyelere (kişi başı 2 bilet), aynı gün 18.00’den itibaren Fenerbahçe Kart sahiplerine (1 bilet), 22 Ekim Çarşamba 12.00’den itibaren ise genel satış olarak uygulanıyor. Satışlar yalnızca www.passo.com.tr üzerinden yapılacak, biletler transfere kapalı.
FENERBAHÇE STUTTGART BİLET FİYATLARI
- Kuzey - Spor Toto Tribünü: 950,00 TL
- Fenerium Üst / Maraton Üst A - I Blok: 1.800,00 TL
- Fenerium Üst / Maraton Üst B - H Blok: 2.000,00 TL
- Fenerium Üst / Maraton Üst C - G Blok: 2.350,00 TL
- Fenerium Üst / Maraton Üst D - F Blok: 2.650,00 TL
- Fenerium Üst / Maraton Üst E Blok: 2.850,00 TL
- Fenerium Alt / Maraton Alt A - I Blok: 3.950,00 TL
- Fenerium Alt / Maraton Alt B - H Blok: 4.550,00 TL
- Fenerium Alt / Maraton Alt C - G Blok: 5.450,00 TL
- Fenerium Alt / Maraton Alt Adidas D - F Blok: 6.200,00 TL
- Fenerium Alt E Blok / Maraton Alt Adidas E Blok VIP: 18.750,00 TL