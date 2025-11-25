Fenerbahçe'nin ilk kupası açık artırmaya çıkıyor

Fenerbahçe’nin tarihindeki ilk şampiyonluk kupası, 7 Aralık’ta düzenlenecek bir müzayedede satışa sunulacak. 1911-12 sezonunda İstanbul Ligi’nde ilk kez şampiyonluğa ulaşan sarı-lacivertlilerin kaldırdığı kupa, yıllar sonra özel bir koleksiyondan açık artırmaya çıkacak.

Dünya Gazetesi’nin haberine göre, söz konusu kupa Arif Emirzade Bey’e verilen şampiyonluk hatırası niteliği taşıyor. Arif Emirzade Bey, Fenerbahçe’nin hem oyuncu hem başkan olarak görev yapan tek ismi ve kulübün yedinci başkanı olarak tarihte özel bir yer tutuyor.

Kupa, Arthill Müzayede tarafından düzenlenecek “Koleksiyonluk Eserler Müzayedesi”nde satışa çıkacak. 10 santimetre çapındaki kupa için müzayede kataloğunda şu bilgiler yer alıyor:

“Fenerbahçe Spor Kulübü Şampiyonluk Hatırası, Arif Bey Hicri 1329-30 / Miladi 1911-12 tarihli. Bronz, kazıma tekniğiyle süslenmiş. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün İstanbul Ligi’nde ilk kez şampiyon olduğu 1911-1912 sezonunda, dönemin başkanı ve oyuncusu olan Arif Emirzade Bey’e verilen şampiyonluk kupası hatırası.”

Açık artırma 7 Aralık’ta gerçekleştirilecek ve Fenerbahçe tarihinin en kıymetli parçalarından biri niteliğindeki bu kupa, yeni sahibini bulacak.