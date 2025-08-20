Giriş / Abone Ol
Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı kanat oyuncusu Dorgeles Nene, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki ilk Malili futbolcu oldu - Ali Koç başkanlığında 110. transferine imza atan sarı-lacivertli kulüp, aynı dönemde 69. yabancı oyuncusunu kadrosuna kattı

Ajans Haberleri
  • 20.08.2025 11:42
  • Giriş: 20.08.2025 11:42
  • Güncelleme: 20.08.2025 11:42
Kaynak: AA
Fenerbahçe'nin ilk Malili oyuncusu Dorgeles Nene

İSTANBUL (AA) - BOZHAN MEMİŞ - Fenerbahçe'nin 2025-26 sezonu kadro planlaması çerçevesinde transferini duyurduğu Malili futbolcu Dorgeles Nene, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki ilk Malili futbolcu oldu.

Transfer çalışmaları kapsamında John Duran, Archie Brown, Tarık Çetin ve Nelson Semedo ve geçen sezon kiralık forma giyen Milan Skriniar'ı kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, son olarak Avusturya'nın Salzburg ekibinde forma giyen Dorgeles Nene'yi renklerine bağlayarak hücum hattını destekledi.

- 201. yabancı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dorgeles Nene, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki 201. yabancı futbolcu olarak da kayıtlara geçti.

Mali ekiplerinden Guidars'ta futbola başlayıp Avusturya'nın Salzburg takımına transfer olan Nene, sırasıyla Liefering, Ried ve Westerlo'da kiralık oynadı.

Salzburg'un geride kalan 2 sezonda değişilmez isimleri arasına giren genç oyuncu, bu periyotta 80 resmi maça çıktı.

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı 22 yaşındaki futbolcu, kulüp tarihindeki ilk Malili futbolcu oldu.

- Ali Koç'un başkanlığındaki 110. transfer

Fenerbahçe, Dorgeles Nene transferiyle Ali Koç başkanlığındaki 69'u yabancı, 110. transferini yaptı.

Sofyan Amrabat ile geçen sezon transferde "dalya" diyen başkan Ali Koç, ardından sırasıyla Filip Kostic, Diego Carlos, Anderson Talisca, Ognjen Mimovic ve Milan Skriniar'ı, sarı-lacivertli renklere bağladı.

Bu sezon John Duran, Archie Brown, Tarık Çetin ve Nelson Semedo ile anlaşan Fenerbahçe, Nene ile Ali Koç yönetimindeki 110. transferine imza attı.

Ali Koç'un başkanlığı dönemindeki transferler şöyle:

Sezon

Oyuncu

Ülke

2018-19

Victor Moses

Nijerya

Yassine Benzia

Cezayir

Jailson

Brezilya

Miha Zajc

Slovenya

Michael Frey

İsviçre

Andre Ayew

Gana

İslam Slimani

Cezayir

Diego Reyes

Meksika

Tolgay Arslan

Harun Tekin

Berke Özer

Barış Alıcı

Ferdi Kadıoğlu

Sadık Çiftpınar

Tolga Ciğerci

Serdar Aziz

2019-20

Luiz Gustavo

Brezilya

Vedat Muriç

Kosova

Zanka

Danimarka

Adil Rami

Fransa

Allahyar Sayyadmanesh

İran

Max Kruse

Almanya

Simon Falette

Gine

Garry Rodrigues

Yeşil Burun Adaları

Deniz Türüç

Altay Bayındır

Yasir Subaşı

Mevlüt Erdinç

Murat Sağlam

Emre Belözoğlu

2020-21

Marcel Tisserand

Demokratik Kongo

Dimitris Pelkas

Yunanistan

Mauricio Lemos

Uruguay

Attila Szalai

Macaristan

Kemal Ademi

İsviçre

Bright Osayi-Samuel

Nijerya

Diego Perotti

Arjantin

Mame Thiam

Senegal

Filip Novak

Çekya

Enner Valencia

Ekvador

Papiss Cisse

Senegal

Jose Sosa

Arjantin

Ally Samatta

Tanzanya

İrfan Can Kahveci

Mesut Özil

Nazım Sangare

İsmail Yüksek

Sinan Gümüş

Mert Hakan Yandaş

Caner Erkin

Gökhan Gönül

Barış Sungur

2021-22

Mergim Berisha

Almanya

Min-jae Kim

Güney Kore

Miguel Crespo

Portekiz

Max Meyer

Almanya

Diego Rossi

Uruguay

Steven Caulker

Sierra Leone

Burak Kapacak

Serdar Dursun

Çağtay Kurukalıp

2022-23

Jayden Oosterwolde

Hollanda

Ezgjan Alioski

Makedonya

Luan Peres

Brezilya

Joao Pedro

İtalya

Bruma

Portekiz

Michy Batshuayi

Belçika

Lincoln

Brezilya

Willian Arao

Brezilya

Gustavo Henrique

Brezilya

Lamine Diack

Senegal

Joshua King

Norveç

Samet Akaydin

Emre Mor

İrfan Can Eğribayat

Tiago Çukur

Emre Demir

2023-24

Ryan Kent

İngiltere

Edin Dzeko

Bosna Hersek

Alexander Djiku

Gana

Sebastian Szymanski

Polonya

Dusan Tadic

Sırbistan

Rodrigo Becao

Brezilya

Fred

Brezilya

Omar Fayed

Mısır

Dominik Livakovic

Hırvatistan

Leonardo Bonucci

İtalya

Rade Krunic

Bosna Hersek

Çağlar Söyüncü

Umut Nayir

Bartuğ Elmaz

Mert Müldür

Cengiz Ünder

2024-25

Allan Saint-Maximin

Fransa

Youssef En-Nesyri

Fas

Sofyan Amrabat

Fas

Filip Kostic

Sırbistan

Anderson Talisca

Brezilya

Diego Carlos

Milan Skriniar

Slovakya

Ognjen Mimovic

Sırbistan

Oğuz Aydın

Levent Mercan

Cenk Tosun

Yiğit Fidan

2025-26

Jhon Duran

Kolombiya

Archie Brown

İngiltere

Nelson Semedo

Portekiz

Dorgeles Nene

Mali

Tarık Çetin

- Fenerbahçe tarihindeki yabancı futbolcular

Fenerbahçe'nin Nelson Semedo da dahil olmak üzere 118 yılda kadrosuna dahil ettiği 200 yabancı futbolcu ülkelerine göre şöyle:

Brezilya (30): Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza "Edu", Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Diego Ribas, Fabiano Ribeiro, Fernandao, Josef de Souza, Giuliano, Jailson Marques Siqueira, Luiz Gustavo, Luan Peres, Lincoln Henrique, Willian Arao, Gustavo Henrique, Rodrigo Becao, Fred Rodrigues, Diego Carlos, Anderson Talisca.

Yugoslavya (17): Asım Ferhadovic, Vasille Radovic, Lazar Lemic, Stevano Ostojovic, Radomir Antic, Radmilo İvançevic, İbrahim Begovic, Suat Karalic, Fahruddin Zeynelovic, Srebrenko Repcic, Dusan Pesic, Zvan Lukovcan, Fadıl Vokri, Miroslav Tanjga, Nikola Lazetic, Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic.

Almanya (8): Wilhelm Kohlhammer, Körner, Tony Schumacher, Andreas Wagenhaus, Robert Enke, Max Kruse, Mergim Berisha, Max Meyer.

Portekiz (8): Manuel Dimas, Raul Meireles, Bruno Alves, Luis Carlos Almeida da Cunha (Nani), Luis Neto, Miguel Crespo, Bruma, Nelson Semedo.

Hollanda (7): Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt, Robin Van Persie, Van der Wiel, Jeremain Lens, Vincent Janssen, Jayden Oosterwolde.

Senegal (7): Mamadou Niang, Issiar Dia, Moussa Sow, Abdoulaye Ba, Mame Thiam, Papiss Cisse, Lamine Diack.

Sırbistan (6): Mateja Kezman, Milos Krasic, Lazar Markovic, Dusan Tadic, Filip Kostic, Ognjen Mimovic.

Danimarka (6): Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Frank Pingel, Jes Högh, Simon Kjaer, Mathias Jorgensen "Zanka".

Yunanistan (6): Jean Boris, Constantin Boris, Tripo, Apostol Nikoliadis, Koça Negroponti, Dimitris Pelkas.

Nijerya (6): Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo, Emmanuel Emenike, Victor Moses, Bright Osayi-Samuel.

Romanya (5): Ion Nunweiler, Ilie Datcu, Mircea Sasu, Sabin Ilie, Viorel Moldovan.

Gana (5): Samuel Johnson, Yaw Preko, Stephen Appiah, Andre Ayew, Alexander Djiku.

İngiltere (4): Horace Armitage, Dalian Robert Atkinson, Ryan Kent, Archie Brown

İsviçre (4): Gustav Haenni, Reto Ziegler, Michael Frey, Kemal Ademi.

Fransa (4): Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena, Adil Rami, Allan Saint-Maximin.

Fas (4): Aatıf Chahechouhe, Nabil Dirar, Youssef En-Nesyri, Sofyan Amrabat.

Mısır (4): Hüseyin, Kamil, Faid, Fayed.

İtalya (4): Ranço, Baldini, Joao Pedro, Leonardo Bonucci.

Arjantin (3): Ariel Ortega, Jose Sosa, Diego Perotti.

Rusya (3): Ivan Viscnevski, Vladimir Beschastnykh, Roman Neustaedter.

Bulgaristan (3): Stonimir Stoilov, Emil Kostadinov, Ivailo Petkov.

Kamerun (3): Henri Bienvenu, Pierre Webo, Carlos Kameni.

İspanya (3): Daniel Güiza, Josico, Roberto Soldado.

Uruguay (3): Diego Lugano, Mauricio Lamos, Diego Rossi.

Polonya (3): Czeslaw Jakolcewicz, Piotr Soczynski, Sebastian Szymanski.

Slovakya (3): Miroslav Stoch, Martin Skrtel, Milan Skriniar.

Hırvatistan (3): Milan Rapaiç, Stjepan Tomas, Dominik Livakovic.

Bosna Hersek (3): Demir Hotic, Edin Dzeko, Rade Krunic.

Ukrayna (2): Sergei Rebrov, Oleksandr Karavaiev.

Arnavutluk (2): Bahri Kaya, Süleyman Vafi.

Cezayir (2): İslam Slimani, Yassine Benzia.

İsveç (2): Kenneth Andersson, Samuel Holmen.

Şili (2): Claudio Maldonado, Mauricio Isla.

İran (2): Hossein Sadaghiani, Allahyar Sayyadmanesh.

Slovenya (2): Dzoni Novak, Miha Zajc.

Gine (2): Süleyman Oulare, Simon Falette.

Çekya (2): Michal Kadlec, Filip Novak.

Macaristan (2): Zobel, Attila Szalai.

Makedonya (2): Eljif Elmas, Ezgjan Alioski.

Güney Afrika (1): John Moshoeu.

İsrail (1): Haim Revivo.

Meksika (1): Diego Reyes.

Kosova (1): Vedat Muric.

Yeşil Burun Adaları (1): Garry Rodrigues.

Ekvador (1): Enner Valencia.

Kongo (1): Marcel Tisserand.

Tanzanya (1): Mbwana Samatta.

Güney Kore (1): Min-jae Kim.

Sierra Leone (1): Steven Caulker.

Belçika (1): Michy Batshuayi.

Norveç (1): Joshua King.

Kolombiya (1): Jhon Duran

Mali (1): Dorgeles Nene

Not: Türk vatandaşlığına geçtikten sonra transfer edilen futbolcular değerlendirmeye alınmadı. Bosna Hersekli futbolcular Elvir Baliç ve Elvir Boliç, bu nedenle listeye kaydedilmedi. Brezilyalı Marco Aurelio'ya ise Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Türk vatandaşlığına geçtiği için listede yer verilmedi.

