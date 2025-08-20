Fenerbahçe'nin ilk Malili oyuncusu Dorgeles Nene
Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı kanat oyuncusu Dorgeles Nene, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki ilk Malili futbolcu oldu - Ali Koç başkanlığında 110. transferine imza atan sarı-lacivertli kulüp, aynı dönemde 69. yabancı oyuncusunu kadrosuna kattı
İSTANBUL (AA) - BOZHAN MEMİŞ - Fenerbahçe'nin 2025-26 sezonu kadro planlaması çerçevesinde transferini duyurduğu Malili futbolcu Dorgeles Nene, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki ilk Malili futbolcu oldu.
Transfer çalışmaları kapsamında John Duran, Archie Brown, Tarık Çetin ve Nelson Semedo ve geçen sezon kiralık forma giyen Milan Skriniar'ı kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, son olarak Avusturya'nın Salzburg ekibinde forma giyen Dorgeles Nene'yi renklerine bağlayarak hücum hattını destekledi.
- 201. yabancı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Dorgeles Nene, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki 201. yabancı futbolcu olarak da kayıtlara geçti.
Mali ekiplerinden Guidars'ta futbola başlayıp Avusturya'nın Salzburg takımına transfer olan Nene, sırasıyla Liefering, Ried ve Westerlo'da kiralık oynadı.
Salzburg'un geride kalan 2 sezonda değişilmez isimleri arasına giren genç oyuncu, bu periyotta 80 resmi maça çıktı.
- Ali Koç'un başkanlığındaki 110. transfer
Fenerbahçe, Dorgeles Nene transferiyle Ali Koç başkanlığındaki 69'u yabancı, 110. transferini yaptı.
Sofyan Amrabat ile geçen sezon transferde "dalya" diyen başkan Ali Koç, ardından sırasıyla Filip Kostic, Diego Carlos, Anderson Talisca, Ognjen Mimovic ve Milan Skriniar'ı, sarı-lacivertli renklere bağladı.
Bu sezon John Duran, Archie Brown, Tarık Çetin ve Nelson Semedo ile anlaşan Fenerbahçe, Nene ile Ali Koç yönetimindeki 110. transferine imza attı.
Ali Koç'un başkanlığı dönemindeki transferler şöyle:
Sezon
Oyuncu
Ülke
2018-19
Victor Moses
Nijerya
Yassine Benzia
Cezayir
Jailson
Brezilya
Miha Zajc
Slovenya
Michael Frey
İsviçre
Andre Ayew
Gana
İslam Slimani
Cezayir
Diego Reyes
Meksika
Tolgay Arslan
Harun Tekin
Berke Özer
Barış Alıcı
Ferdi Kadıoğlu
Sadık Çiftpınar
Tolga Ciğerci
Serdar Aziz
2019-20
Luiz Gustavo
Brezilya
Vedat Muriç
Kosova
Zanka
Danimarka
Adil Rami
Fransa
Allahyar Sayyadmanesh
İran
Max Kruse
Almanya
Simon Falette
Gine
Garry Rodrigues
Yeşil Burun Adaları
Deniz Türüç
Altay Bayındır
Yasir Subaşı
Mevlüt Erdinç
Murat Sağlam
Emre Belözoğlu
2020-21
Marcel Tisserand
Demokratik Kongo
Dimitris Pelkas
Yunanistan
Mauricio Lemos
Uruguay
Attila Szalai
Macaristan
Kemal Ademi
İsviçre
Bright Osayi-Samuel
Nijerya
Diego Perotti
Arjantin
Mame Thiam
Senegal
Filip Novak
Çekya
Enner Valencia
Ekvador
Papiss Cisse
Senegal
Jose Sosa
Arjantin
Ally Samatta
Tanzanya
İrfan Can Kahveci
Mesut Özil
Nazım Sangare
İsmail Yüksek
Sinan Gümüş
Mert Hakan Yandaş
Caner Erkin
Gökhan Gönül
Barış Sungur
2021-22
Mergim Berisha
Almanya
Min-jae Kim
Güney Kore
Miguel Crespo
Portekiz
Max Meyer
Almanya
Diego Rossi
Uruguay
Steven Caulker
Sierra Leone
Burak Kapacak
Serdar Dursun
Çağtay Kurukalıp
2022-23
Jayden Oosterwolde
Hollanda
Ezgjan Alioski
Makedonya
Luan Peres
Brezilya
Joao Pedro
İtalya
Bruma
Portekiz
Michy Batshuayi
Belçika
Lincoln
Brezilya
Willian Arao
Brezilya
Gustavo Henrique
Brezilya
Lamine Diack
Senegal
Joshua King
Norveç
Samet Akaydin
Emre Mor
İrfan Can Eğribayat
Tiago Çukur
Emre Demir
2023-24
Ryan Kent
İngiltere
Edin Dzeko
Bosna Hersek
Alexander Djiku
Gana
Sebastian Szymanski
Polonya
Dusan Tadic
Sırbistan
Rodrigo Becao
Brezilya
Fred
Brezilya
Omar Fayed
Mısır
Dominik Livakovic
Hırvatistan
Leonardo Bonucci
İtalya
Rade Krunic
Bosna Hersek
Çağlar Söyüncü
Umut Nayir
Bartuğ Elmaz
Mert Müldür
Cengiz Ünder
2024-25
Allan Saint-Maximin
Fransa
Youssef En-Nesyri
Fas
Sofyan Amrabat
Fas
Filip Kostic
Sırbistan
Anderson Talisca
Brezilya
Diego Carlos
Milan Skriniar
Slovakya
Ognjen Mimovic
Sırbistan
Oğuz Aydın
Levent Mercan
Cenk Tosun
Yiğit Fidan
2025-26
Jhon Duran
Kolombiya
Archie Brown
İngiltere
Nelson Semedo
Portekiz
Dorgeles Nene
Mali
Tarık Çetin
- Fenerbahçe tarihindeki yabancı futbolcular
Fenerbahçe'nin Nelson Semedo da dahil olmak üzere 118 yılda kadrosuna dahil ettiği 200 yabancı futbolcu ülkelerine göre şöyle:
Brezilya (30): Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza "Edu", Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Diego Ribas, Fabiano Ribeiro, Fernandao, Josef de Souza, Giuliano, Jailson Marques Siqueira, Luiz Gustavo, Luan Peres, Lincoln Henrique, Willian Arao, Gustavo Henrique, Rodrigo Becao, Fred Rodrigues, Diego Carlos, Anderson Talisca.
Yugoslavya (17): Asım Ferhadovic, Vasille Radovic, Lazar Lemic, Stevano Ostojovic, Radomir Antic, Radmilo İvançevic, İbrahim Begovic, Suat Karalic, Fahruddin Zeynelovic, Srebrenko Repcic, Dusan Pesic, Zvan Lukovcan, Fadıl Vokri, Miroslav Tanjga, Nikola Lazetic, Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic.
Almanya (8): Wilhelm Kohlhammer, Körner, Tony Schumacher, Andreas Wagenhaus, Robert Enke, Max Kruse, Mergim Berisha, Max Meyer.
Portekiz (8): Manuel Dimas, Raul Meireles, Bruno Alves, Luis Carlos Almeida da Cunha (Nani), Luis Neto, Miguel Crespo, Bruma, Nelson Semedo.
Hollanda (7): Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt, Robin Van Persie, Van der Wiel, Jeremain Lens, Vincent Janssen, Jayden Oosterwolde.
Senegal (7): Mamadou Niang, Issiar Dia, Moussa Sow, Abdoulaye Ba, Mame Thiam, Papiss Cisse, Lamine Diack.
Sırbistan (6): Mateja Kezman, Milos Krasic, Lazar Markovic, Dusan Tadic, Filip Kostic, Ognjen Mimovic.
Danimarka (6): Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Frank Pingel, Jes Högh, Simon Kjaer, Mathias Jorgensen "Zanka".
Yunanistan (6): Jean Boris, Constantin Boris, Tripo, Apostol Nikoliadis, Koça Negroponti, Dimitris Pelkas.
Nijerya (6): Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo, Emmanuel Emenike, Victor Moses, Bright Osayi-Samuel.
Romanya (5): Ion Nunweiler, Ilie Datcu, Mircea Sasu, Sabin Ilie, Viorel Moldovan.
Gana (5): Samuel Johnson, Yaw Preko, Stephen Appiah, Andre Ayew, Alexander Djiku.
İngiltere (4): Horace Armitage, Dalian Robert Atkinson, Ryan Kent, Archie Brown
İsviçre (4): Gustav Haenni, Reto Ziegler, Michael Frey, Kemal Ademi.
Fransa (4): Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena, Adil Rami, Allan Saint-Maximin.
Fas (4): Aatıf Chahechouhe, Nabil Dirar, Youssef En-Nesyri, Sofyan Amrabat.
Mısır (4): Hüseyin, Kamil, Faid, Fayed.
İtalya (4): Ranço, Baldini, Joao Pedro, Leonardo Bonucci.
Arjantin (3): Ariel Ortega, Jose Sosa, Diego Perotti.
Rusya (3): Ivan Viscnevski, Vladimir Beschastnykh, Roman Neustaedter.
Bulgaristan (3): Stonimir Stoilov, Emil Kostadinov, Ivailo Petkov.
Kamerun (3): Henri Bienvenu, Pierre Webo, Carlos Kameni.
İspanya (3): Daniel Güiza, Josico, Roberto Soldado.
Uruguay (3): Diego Lugano, Mauricio Lamos, Diego Rossi.
Polonya (3): Czeslaw Jakolcewicz, Piotr Soczynski, Sebastian Szymanski.
Slovakya (3): Miroslav Stoch, Martin Skrtel, Milan Skriniar.
Hırvatistan (3): Milan Rapaiç, Stjepan Tomas, Dominik Livakovic.
Bosna Hersek (3): Demir Hotic, Edin Dzeko, Rade Krunic.
Ukrayna (2): Sergei Rebrov, Oleksandr Karavaiev.
Arnavutluk (2): Bahri Kaya, Süleyman Vafi.
Cezayir (2): İslam Slimani, Yassine Benzia.
İsveç (2): Kenneth Andersson, Samuel Holmen.
Şili (2): Claudio Maldonado, Mauricio Isla.
İran (2): Hossein Sadaghiani, Allahyar Sayyadmanesh.
Slovenya (2): Dzoni Novak, Miha Zajc.
Gine (2): Süleyman Oulare, Simon Falette.
Çekya (2): Michal Kadlec, Filip Novak.
Macaristan (2): Zobel, Attila Szalai.
Makedonya (2): Eljif Elmas, Ezgjan Alioski.
Güney Afrika (1): John Moshoeu.
İsrail (1): Haim Revivo.
Meksika (1): Diego Reyes.
Kosova (1): Vedat Muric.
Yeşil Burun Adaları (1): Garry Rodrigues.
Ekvador (1): Enner Valencia.
Kongo (1): Marcel Tisserand.
Tanzanya (1): Mbwana Samatta.
Güney Kore (1): Min-jae Kim.
Sierra Leone (1): Steven Caulker.
Belçika (1): Michy Batshuayi.
Norveç (1): Joshua King.
Kolombiya (1): Jhon Duran
Mali (1): Dorgeles Nene
Not: Türk vatandaşlığına geçtikten sonra transfer edilen futbolcular değerlendirmeye alınmadı. Bosna Hersekli futbolcular Elvir Baliç ve Elvir Boliç, bu nedenle listeye kaydedilmedi. Brezilyalı Marco Aurelio'ya ise Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Türk vatandaşlığına geçtiği için listede yer verilmedi.