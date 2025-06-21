Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Fenerbahçe'nin Jhon Duran teklifi belli oldu

Fenerbahçe'nin, Al-Nassr'da forma giyen Kolombiyalı forvet oyuncusu Jhon Duran için kiralama bedeli ve yıllık ücretini kapsayan 16 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtildi.

Spor
  • 21.06.2025 13:22
  • Giriş: 21.06.2025 13:22
  • Güncelleme: 21.06.2025 13:28
Fenerbahçe'nin Jhon Duran teklifi belli oldu

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe,, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen Kolombiyalı forvet oyuncusu Jhon Duran için teklif yaptı.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre sarı-lacivertliler, Duran için kiralama bedeli ve yıllık ücretini kapsayan 16 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

21 yaşındaki oyuncunun, kısa süre içinde kararını bildirmesi bekleniyor.

John Duran, Ocak 2025'te Aston Villa'dan Al-Nassr'a 77 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

Duran, geçtiğimiz sezon Aston Villa ve Al-Nassr formasıyla toplam 47 karşılaşmaya çıkmış ve bu karşılaşmalarda 24 gol kaydetmişti.

BirGün'e Abone Ol