Fenerbahçe'nin Jhon Duran teklifi belli oldu
Fenerbahçe'nin, Al-Nassr'da forma giyen Kolombiyalı forvet oyuncusu Jhon Duran için kiralama bedeli ve yıllık ücretini kapsayan 16 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtildi.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe,, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen Kolombiyalı forvet oyuncusu Jhon Duran için teklif yaptı.
Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre sarı-lacivertliler, Duran için kiralama bedeli ve yıllık ücretini kapsayan 16 milyon euroluk bir teklifte bulundu.
21 yaşındaki oyuncunun, kısa süre içinde kararını bildirmesi bekleniyor.
ÖZEL | Fenerbahçe, Al Nassr’da forma giyen Kolombiyalı forvet Jhon Duran için kiralama bedeli ve yıllık ücretini kapsayan 16 milyon euro’luk bir teklifte bulundu. Oyuncunun, kısa süre içinde kararını bildirmesi bekleniyor. https://t.co/Yje3dP8C9K— Sercan Hamzaoğlu (@sercanhamzaolu) June 21, 2025
John Duran, Ocak 2025'te Aston Villa'dan Al-Nassr'a 77 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.
Duran, geçtiğimiz sezon Aston Villa ve Al-Nassr formasıyla toplam 47 karşılaşmaya çıkmış ve bu karşılaşmalarda 24 gol kaydetmişti.