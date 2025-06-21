Fenerbahçe'nin Jhon Duran teklifi belli oldu

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe,, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen Kolombiyalı forvet oyuncusu Jhon Duran için teklif yaptı.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre sarı-lacivertliler, Duran için kiralama bedeli ve yıllık ücretini kapsayan 16 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

21 yaşındaki oyuncunun, kısa süre içinde kararını bildirmesi bekleniyor.

ÖZEL | Fenerbahçe, Al Nassr’da forma giyen Kolombiyalı forvet Jhon Duran için kiralama bedeli ve yıllık ücretini kapsayan 16 milyon euro’luk bir teklifte bulundu. Oyuncunun, kısa süre içinde kararını bildirmesi bekleniyor. https://t.co/Yje3dP8C9K — Sercan Hamzaoğlu (@sercanhamzaolu) June 21, 2025

John Duran, Ocak 2025'te Aston Villa'dan Al-Nassr'a 77 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

Duran, geçtiğimiz sezon Aston Villa ve Al-Nassr formasıyla toplam 47 karşılaşmaya çıkmış ve bu karşılaşmalarda 24 gol kaydetmişti.