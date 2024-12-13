Fenerbahçe'nin kaç şampiyonluğu var? Fenerbahçe'nin şampiyonlukları neden sayılmıyor?

Türkiye'de futbolun en önemli tartışma konularından biri, Fenerbahçe'nin şampiyonluk sayısı. Fenerbahçe Spor Kulübü, 1959 öncesi şampiyonluklarının da sayılmasını isterken, Türkiye Futbol Federasyonu ise bu konuda henüz somut bir adım atmış değil. Peki, Fenerbahçe'nin şampiyonluk sayısı neden gündem oluyor?

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUKLARI

Fenerbahçe, 1959 sonrası şampiyonluklar sayıldığında 19 kez Süper Lig Şampiyonu (1959, 1961, 1964, 1965, 1968, 1970, 1974, 1975, 1978, 1983, 1985, 1989, 1996, 2001, 2004, 2005, 2007, 2011, 2014) olmuştur. 1959 yılı öncesine bakıldığında ise Fenerbahçe'nin 3 kez Türkiye Futbol Şampiyonası Şampiyonlukları (1933, 1935, 1944), 6 kez ise Milli Küme Şampiyonlukları (1937, 1940, 1943, 1945, 1946, 1950) bulunuyor.

FENERBAHÇE'NİN 1959 YILI ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLARI NEDEN SAYILMIYOR?

Fenerbahçe'nin 1946 yılı Milli Küme Şampiyonluğu'ndan bir kare

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in formatı ve kapsamı gereği, Fenerbahçe'nin 1959 yılı öncesi şampiyonluklarını tescillemiyor. Milli Küme'nin tüm Türkiye'yi kapsamadığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe'nin 1959 yılı öncesi şampiyonlarının sayılıp sayılmayacağı konusu önümüzdeki dönemde de gündemde kalacağa benziyor.