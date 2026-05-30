Fenerbahçe'nin kaleci transferinde rotası İngiltere

Fenerbahçe'de seçim süreci devam ederken başkan adaylarının projeleri ve transfer planları da gündemdeki yerini koruyor.

Başkan adayı Hakan Safi, katıldığı televizyon programında yeni sezon için santrfor, stoper ve kanat oyuncusunun yanı sıra kaleci transferi de düşündüklerini açıkladı.

İLK HEDEF MAMARDASHVILI

Bu açıklamanın ardından sarı-lacivertli kulübün kaleci gündemine ilişkin dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

İddialara göre Safi ve ekibi, İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un kadrosunda bulunan Giorgi Mamardashvili için temaslarda bulundu.

Liverpool'un yeni sezonda kaleyi Alisson Becker'e emanet etmeyi planladığı, bu nedenle Gürcü file bekçisinin düzenli forma giyebileceği bir takıma kiralanmasının değerlendirildiği öne sürüldü.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Haberlere göre Hakan Safi cephesi, İngiliz kulübüne satın alma opsiyonu içeren kiralama teklifi sundu. Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü ve Liverpool yönetiminin kararının beklendiği belirtildi.

Öte yandan Mamardashvili'nin de teklife olumlu yaklaştığı iddia edildi. Gürcü kalecinin, Türkiye'nin ülkesine yakınlığı ve düzenli forma giyme ihtimalini önemli kriterler arasında gördüğü ifade edildi.