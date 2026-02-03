Fenerbahçe'nin Kante transferinde kriz: 'İptal oldu' iddiası

Fenerbahçe'nin, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad'da forma giyen N'Golo Kante transferinde kriz çıktı.

Spor yorumcusu Murat Aşık, Kante transferinin Pro Lig onay vermemesi nedeniyle bu dönem için iptal olduğunu yazdı.

Murat Aşık, "Kante son çare olarak kendisi Pro Lig yönetimine transferine izin verilmesi için dilekçe verdi ancak reddedildi. Oyuncunun evine kadar hazırlandı, dün gece başkan iş bitsin diye cebinden ekstra para da ekledi. Ama maalesef Pro Lig transfere izin vermedi" dedi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu ise Fenerbahçe’nin N’Golo Kanté, Al-Ittihad’ın Youssef En-Nesyri transferleri için gerekli belgelerin FIFA Transfer Eşleştirme Sistemi’ne yüklendiğini ancak verilen ek sürede onaylanmadığını belirtti.

Fenerbahçe, Al-Ittihad ve Kanté, Suudi Pro Lig’den özel izin ve süre uzatımı talep etti; henüz geri dönüş olmadı.