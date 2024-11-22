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Fenerbahçe'nin Kayseri kadrosunda sürpriz eksik

Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı. Kadroda Saint-Maximin ağrıları nedeniyle yer almadı.

Spor
  • 22.11.2024 17:39
  • Giriş: 22.11.2024 17:39
  • Güncelleme: 22.11.2024 17:43
Kaynak: Spor Servisi
Fenerbahçe'nin Kayseri kadrosunda sürpriz eksik
Fotoğraf: AA

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, 23 Kasım Cumartesi saat 16.00'da Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin kritik deplasman öncesinde kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı.

Sarı-lacivertlilerde Saint-Maximin ağrıları nedeniyle kamp kadrosunda yer almadı. Fenerbahçe kafilesinde Oosterwolde, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder de dahil edilmedi.

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