Fenerbahçe'nin Kayseri kadrosunda sürpriz eksik
Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı. Kadroda Saint-Maximin ağrıları nedeniyle yer almadı.
Kaynak: Spor Servisi
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, 23 Kasım Cumartesi saat 16.00'da Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin kritik deplasman öncesinde kamp kadrosu belli oldu.
Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı.
Sarı-lacivertlilerde Saint-Maximin ağrıları nedeniyle kamp kadrosunda yer almadı. Fenerbahçe kafilesinde Oosterwolde, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder de dahil edilmedi.
📋 B. Kayserispor maçı kamp kadromuz. #KYSvFB pic.twitter.com/0fXd52Yjfz— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 22, 2024