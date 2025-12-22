Fenerbahçe'nin konuğu Barcelona

Fenerbahçe, Euroleague’in 18. haftasında yarın Barcelona’yı konuk edecek. İstanbul’daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.45’te başlayacak.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 16 maçta 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet aldı. Bir karşılaşması eksik olan Fenerbahçe, averajla 5. sırada yer alıyor.

BARCELONA İKİNCİ SIRADA

Barcelona ise 17 maçta elde ettiği 12 galibiyet ve 5 yenilgiyle averajla 2. sırada bulunuyor ve zirve yarışını sürdürüyor.

Fenerbahçe, Euroleague’de son maçında İtalya deplasmanında EA7 Emporio Armani Milan’ı 87-72 mağlup etmişti.

İki ekip geçen sezon ligde iki kez karşı karşıya gelirken, Fenerbahçe deplasmanda 90-63, İstanbul’da ise 83-75’lik skorlarla sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı.