Fenerbahçe'nin konuğu Barcelona
Fenerbahçe, EuroLeague’in 18. haftasında yarın Barcelona’yı ağırlayacak; sarı-lacivertliler, üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede sahaya çıkacak.
Fenerbahçe, Euroleague’in 18. haftasında yarın Barcelona’yı konuk edecek. İstanbul’daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.45’te başlayacak.
Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 16 maçta 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet aldı. Bir karşılaşması eksik olan Fenerbahçe, averajla 5. sırada yer alıyor.
BARCELONA İKİNCİ SIRADA
Barcelona ise 17 maçta elde ettiği 12 galibiyet ve 5 yenilgiyle averajla 2. sırada bulunuyor ve zirve yarışını sürdürüyor.
Fenerbahçe, Euroleague’de son maçında İtalya deplasmanında EA7 Emporio Armani Milan’ı 87-72 mağlup etmişti.
İki ekip geçen sezon ligde iki kez karşı karşıya gelirken, Fenerbahçe deplasmanda 90-63, İstanbul’da ise 83-75’lik skorlarla sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı.