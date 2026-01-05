Fenerbahçe'nin konuğu Olimpiakos
Euroleague'de yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe bugün evinde Olimpiakos'u konuk edecek.
Kaynak: Spor Servisi
Euroleague'in 20. haftasında Fenerbahçe, Olimpiakos’u konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45’te başlayacak.
Sarunas Jasikevicius’un çalıştırdığı sarı-lacivertli ekip, organizasyonda oynadığı 18 maçta 12 galibiyet ve 6 mağlubiyet aldı. Bir maçı eksik olan Fenerbahçe, Euroleague'de 3'üncü sırada yer alıyor.
Ligde 18 maç sonunda 11 galibiyet ve 7 yenilgi yaşayan Olimpiakos ise haftaya 7. sıradan girdi.
Fenerbahçe, Euroleague'deki son maçında Baskonia’yı 108-93 mağlup ederken, Olimpiakos da Panathinaikos'u 87-82 yenmişti.