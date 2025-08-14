Giriş / Abone Ol
Fenerbahçe'nin lig tarihindeki serüveni

Sarı-lacivertliler, geride kalan 67 sezonda en farklı galibiyetlerini 8-1 ve 7-0'lık skorlarla aldı - En farklı skorlu yenilgilerini 6-1 ve 5-0 ile alan Fenerbahçe, bir maçta kalesinde en fazla 6 gol gördü - Bir maçta en fazla 8 gol atan sarı-lacivertliler, üst üste en fazla 12 maç kazandı, 3 maç yitirdi - Toplamda üst üste 31 maç kaybetmeyen Fenerbahçe, buna karşın en uzun süre 9 maç galibiyet alamadı - Lig tarihinde 12 maç üst üste kalesinde gol görmeyen sarı-lacivertliler, en uzun süre üst üste 5 maçta gol yollarında suskun kaldı

  • 14.08.2025 11:27
  • Giriş: 14.08.2025 11:27
  • Güncelleme: 14.08.2025 11:27
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - SÜHA GÜR - Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna deplasmanda Göztepe maçıyla başlayacak Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini 8-1 ve 7-0'lık sonuçlarla aldı.

Geride kalan 67 sezonda en farklı skorlu yenilgilerini 6-1 ve 5-0 ile alan Fenerbahçe, bir maçta kalesinde en fazla 6 gol gördü. Bir maçta en fazla 8 gol atan sarı-lacivertliler, üst üste en fazla 12 karşılaşma kazandı, 3 müsabaka yitirdi.

Toplamda üst üste 31 maç kaybetmeyen sarı-lacivertliler, buna karşın en uzun süre 9 karşılaşma galibiyet alamadı. Lig tarihinde 12 maç üst üste kalesinde gol görmeyen Fenerbahçe, en uzun süre art arda 5 müsabakada gol yollarında suskun kaldı. Fenerbahçe ayrıca, kalesini üst üste 15 maçta gole kapatamadı.


- En farklı skorlu galibiyetleri

Fenerbahçe, lig tarihinde en farklı skorlu galibiyetlerini 7 farkla aldı.

Sarı-lacivertlilerin en farklı skorlu galibiyetleri şöyle:

SezonTarihMaçSonuç
1993-199401.05.1994Fenerbahçe-Samsunspor8-1
1994-199520.11.1994Fenerbahçe-Kayserispor8-1 (İzmir'de)
1984-198507.10.1984Fenerbahçe-Denizlispor7-0
1996-199725.05.1997Fenerbahçe-Denizlispor7-0
1997-199814.12.1997Fenerbahçe-Şekerspor7-0
2004-200520.02.2005Fenerbahçe-Kayserispor7-0
2008-200914.02.2009Fenerbahçe-Hacettepe7-0
2017-201814.05.2018Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe0-7

- En farklı skorlu yenilgileri

Fenerbahçe, lig tarihinde en farklı skorlu yenilgileri 5 farkla yaşadı.

Sarı-lacivertlilerin lig tarihinde en farklı skorlu mağlubiyetleri şöyle:

SezonTarihMaçSonuç
1990-199126.08.1990Fenerbahçe-Aydınspor1-6
1960-196118.12.1960Galatasaray-Fenerbahçe5-0
1989-199007.01.1990Fenerbahçe-Beşiktaş1-5
1999-200027.02.2000Gaziantepspor-Fenerbahçe5-1
1985-198622.12.1985Samsunspor-Fenerbahçe4-0
1986-198702.11.1986Samsunspor-Fenerbahçe4-0
1986-198716.05.1987Beşiktaş-Fenerbahçe4-0
1987-198820.09.1987Fenerbahçe-Eskişehirspor0-4
1987-198821.11.1987Fenerbahçe-Beşiktaş0-4



- En çok gol attığı maçlar

Fenerbahçe, lig tarihinde bir maçta en fazla 8 gol attı.

Sarı-lacivertlilerin ligde en çok gol attığı maçlar şöyle:

SezonTarihMaçSonuç
1991-199216.05.1992Fenerbahçe-Gaziantepspor8-4
1993-199401.05.1994Fenerbahçe-Samsunspor8-1
1994-199520.11.1994Fenerbahçe-Kayserispor (İzmir)8-1
1984-198507.10.1984Fenerbahçe-Denizlispor7-0
1988-198925.03.1989Eskişehirspor-Fenerbahçe2-7
1996-199725.05.1997Fenerbahçe-Denizlispor7-0
1997-199814.02.1997Fenerbahçe-Şekerspor7-0
1960-196115.10.1960Karşıyaka-Fenerbahçe1-7
1974-197522.12.1974Fenerbahçe-Göztepe7-1
1992-199306.12.1992Fenerbahçe-Karşıyaka7-1
2002-200317.11.2002Fenerbahçe-Bursaspor (Ankara)7-1
2003-200423.08.2003Fenerbahçe-Elazığspor7-1
2004-200520.02.2005Fenerbahçe-Kayserispor7-0
2008-200914.02.2009Fenerbahçe-Hacettepe7-0
2017-201814.05.2018Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe0-7
2023-202410.01.2024Fenerbahçe-Konyaspor7-1

- En çok gol yediği maçlar

Fenerbahçe, lig tarihinde bir maçta en fazla 6 gol yedi.

Sarı-lacivertlilerin ligde en çok gol yediği maçlar şöyle:

SezonTarihMaçSonuç
1990-199126.08.1990Fenerbahçe-Aydınspor1-6
1960-196118.12.1960Galatasaray-Fenerbahçe5-0
1989-199007.01.1990Fenerbahçe-Beşiktaş1-5
1990-199106.10.1990Fenerbahçe-Trabzonspor3-5
1999-200027.02.2000Gaziantepspor-Fenerbahçe5-1
2005-200615.04.2006Manisaspor-Fenerbahçe5-3

- En gollü maçları

Fenerbahçe'nin ligdeki en gollü maçında sporseverler toplam 12 gol gördü. Aynı zamanda lig tarihinin en gollü maçında Fenerbahçe, Gaziantepspor'u 8-4 yendi.

Sarı-lacivertli takımın ligdeki en gollü maçları şöyle:

SezonTarihMaçSonuç
1991-199216.05.1992Fenerbahçe-Gaziantepspor8-4
1988-198925.03.1989Eskişehirspor-Fenerbahçe2-7
1993-199401.05.1994Fenerbahçe-Samsunspor8-1
1994-199520.11.1994Fenerbahçe-Kayserispor (İzmir)8-1
2022-202309.10.2022Fenerbahçe-Karagümrük5-4

- Kazanma serisi

Fenerbahçe'nin üst üste maç kazanma serisi 12 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-lacivertli takım 2005-2006 sezonunun 3 ile 14. haftaları arasında rakiplerine puan kaybetmedi.

SezonTarihMaçSonuç
2005-200621.08.2005Çaykur Rizespor-Fenerbahçe1-2
2005-200627.08.2005Fenerbahçe-Samsunspor5-2
2005-200610.09 2005Fenerbahçe-Ankaraspor2-1
2005-200618.09.2005Beşiktaş-Fenerbahçe1-2
2005-200624.09.2005Fenerbahçe-Kayserispor3-0
2005-200601.10.2005Konyaspor-Fenerbahçe2-4
2005-200615.10.2005Fenerbahçe-MKE Ankaragücü2-1
2005-200623.10.2005Malatyaspor-Fenerbahçe0-3
2005-200629.10.2005Fenerbahçe-Gaziantepspor1-0
2005-200606.11.2005Sivasspor-Fenerbahçe2-3
2005-200619.11.2005Fenerbahçe-Manisaspor2-1
2005-200627.11.2005Galatasaray-Fenerbahçe0-1

- Yenilgi serisi

Fenerbahçe, lig tarihinde şimdiye dek üst üste en çok 3 maç yitirdi.

Sarı-lacivertliler, 62 yıllık lig geçmişinde 4 ayrı dönemde bu başarısızlığı yaşadı. 1966-1967, 1980-1981, 1992-1993, 2018-2019 ve 2021-2022 sezonlarında üst üste 3 maçtan puansız ayrıldı.


- Yenilmezlik serisi

Fenerbahçe'nin lig tarihinde üst üste yenilmezlik serisi 31 maç.

Sarı-lacivertliler, 1963-1964 sezonunun 23. haftasıyla, 1964-1965 sezonunun 19. haftaları arasında üst üste oynadığı 31 maçta rakiplerine yenilmedi.


- Kazanamama serisi

Fenerbahçe'nin lig tarihinde üst üste kazanamama serisi 9 maç oldu.

Sarı-lacivertliler, 2002-2003 sezonunda 23. haftadan itibaren 9 maç üst üste 3 puana hasret kaldı.

SezonTarihMaçSonuç
2002-200308.03.2003Galatasaray-Fenerbahçe2-0
2002-200315.03.2003Elazığspor-Fenerbahçe3-3
2002-200322.03.2003Fenerbahçe-Altay0-1
2002-200306.04.2003Adanaspor-Fenerbahçe3-1
2002-200313.04.2003Fenerbahçe-Gençlerbirliği3-3
2002-200316.04.2003Denizlispor-Fenerbahçe1-1
2002-200320.04.2003Beşiktaş-Fenerbahçe2-0
2002-200326.04.2003Fenerbahçe-Samsunspor1-1
2002-200303.05.2003Bursaspor-Fenerbahçe2-1

- Gol yememe serisi

Fenerbahçe'nin lig tarihinde en uzun süre gol yememe serisi 12 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968 sezonunda 15 ile 26. haftalar arası kalesini gole kapadı.

SezonTarihMaçSonuç
1967-196831.12.1967Fenerbahçe-Mersin İdmanyurdu1-0
1967-196807.01.1968Şekerspor-Fenerbahçe0-0
1967-196803.02.1968Fenerbahçe-Feriköy1-0
1967-196811.02.1968Fenerbahçe-Vefa0-0
1967-196818.02.1968Fenerbahçe-Eskişehirspor3-0
1967-196825.02.1968MKE Ankaragücü-Fenerbahçe0-2
1967-196803.03.1968Fenerbahçe-Galatasaray3-0
1967-196809.03.1968Fenerbahçe-Altay1-0
1967-196817.03.1968Fenerbahçe-Ankara Demirspor0-0
1967-196824.03.1968Fenerbahçe-Gençlerbirliği0-0
1967-196831.03.1968Bursaspor-Fenerbahçe0-1
1967-196814.04.1968Fenerbahçe-PTT2-0



- Gol yeme serisi

Fenerbahçe, lig tarihinde en uzun süre 16 maç üst üste kalesinde gol gördü.

Sarı-lacivertliler 2019-2020 sezonunun son 15 haftasının tamamında kalesini gole kapatamadı.

Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunun ilk haftasında da kalesinde gol gördü ve tek sezon baz alındığında 15, genel olarak ise 16 maçta üst üste kalesinde gole engel olamadı.

- Gol atma serisi

Fenerbahçe, lig tarihinde üst üste 34 maçta gol atma başarısı gösterdi.

Sarı-lacivertli takım, 27'si 1988-1989 sezonunun sonunda, 7'si de 1989-1990 sezonun başında olmak üzere toplam 34 lig maçında rakip fileleri en az 1 kez havalandırdı.

- Golsüzlük serisi

Fenerbahçe, lig tarihinde en fazla 5 maçta üst üste gol atamadı.

Sarı-lacivertli takım, 1980-1981 sezonunda 19 ile 23. haftalar arası gol yollarında suskun kaldı.

SezonTarihMaçSonuç
1980-198122.02.1981Fenerbahçe-Galatasaray0-1
1980-198101.03.1981Trabzonspor-Fenerbahçe0-0
1980-198108.03.1981Fenerbahçe-Kocaelispor0-0
1980-198115.03.1981Altay-Fenerbahçe0-0
1980-198129.03.1981Fenerbahçe-Beşiktaş0-1
