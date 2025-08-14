Fenerbahçe'nin lig tarihindeki serüveni

İSTANBUL (AA) - SÜHA GÜR - Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna deplasmanda Göztepe maçıyla başlayacak Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini 8-1 ve 7-0'lık sonuçlarla aldı.

Geride kalan 67 sezonda en farklı skorlu yenilgilerini 6-1 ve 5-0 ile alan Fenerbahçe, bir maçta kalesinde en fazla 6 gol gördü. Bir maçta en fazla 8 gol atan sarı-lacivertliler, üst üste en fazla 12 karşılaşma kazandı, 3 müsabaka yitirdi.

Toplamda üst üste 31 maç kaybetmeyen sarı-lacivertliler, buna karşın en uzun süre 9 karşılaşma galibiyet alamadı. Lig tarihinde 12 maç üst üste kalesinde gol görmeyen Fenerbahçe, en uzun süre art arda 5 müsabakada gol yollarında suskun kaldı. Fenerbahçe ayrıca, kalesini üst üste 15 maçta gole kapatamadı.







- En farklı skorlu galibiyetleri

Fenerbahçe, lig tarihinde en farklı skorlu galibiyetlerini 7 farkla aldı.

Sarı-lacivertlilerin en farklı skorlu galibiyetleri şöyle:

Sezon Tarih Maç Sonuç 1993-1994 01.05.1994 Fenerbahçe-Samsunspor 8-1 1994-1995 20.11.1994 Fenerbahçe-Kayserispor 8-1 (İzmir'de) 1984-1985 07.10.1984 Fenerbahçe-Denizlispor 7-0 1996-1997 25.05.1997 Fenerbahçe-Denizlispor 7-0 1997-1998 14.12.1997 Fenerbahçe-Şekerspor 7-0 2004-2005 20.02.2005 Fenerbahçe-Kayserispor 7-0 2008-2009 14.02.2009 Fenerbahçe-Hacettepe 7-0 2017-2018 14.05.2018 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe 0-7

- En farklı skorlu yenilgileri

Fenerbahçe, lig tarihinde en farklı skorlu yenilgileri 5 farkla yaşadı.

Sarı-lacivertlilerin lig tarihinde en farklı skorlu mağlubiyetleri şöyle:

Sezon Tarih Maç Sonuç 1990-1991 26.08.1990 Fenerbahçe-Aydınspor 1-6 1960-1961 18.12.1960 Galatasaray-Fenerbahçe 5-0 1989-1990 07.01.1990 Fenerbahçe-Beşiktaş 1-5 1999-2000 27.02.2000 Gaziantepspor-Fenerbahçe 5-1 1985-1986 22.12.1985 Samsunspor-Fenerbahçe 4-0 1986-1987 02.11.1986 Samsunspor-Fenerbahçe 4-0 1986-1987 16.05.1987 Beşiktaş-Fenerbahçe 4-0 1987-1988 20.09.1987 Fenerbahçe-Eskişehirspor 0-4 1987-1988 21.11.1987 Fenerbahçe-Beşiktaş 0-4







- En çok gol attığı maçlar

Fenerbahçe, lig tarihinde bir maçta en fazla 8 gol attı.

Sarı-lacivertlilerin ligde en çok gol attığı maçlar şöyle:

Sezon Tarih Maç Sonuç 1991-1992 16.05.1992 Fenerbahçe-Gaziantepspor 8-4 1993-1994 01.05.1994 Fenerbahçe-Samsunspor 8-1 1994-1995 20.11.1994 Fenerbahçe-Kayserispor (İzmir) 8-1 1984-1985 07.10.1984 Fenerbahçe-Denizlispor 7-0 1988-1989 25.03.1989 Eskişehirspor-Fenerbahçe 2-7 1996-1997 25.05.1997 Fenerbahçe-Denizlispor 7-0 1997-1998 14.02.1997 Fenerbahçe-Şekerspor 7-0 1960-1961 15.10.1960 Karşıyaka-Fenerbahçe 1-7 1974-1975 22.12.1974 Fenerbahçe-Göztepe 7-1 1992-1993 06.12.1992 Fenerbahçe-Karşıyaka 7-1 2002-2003 17.11.2002 Fenerbahçe-Bursaspor (Ankara) 7-1 2003-2004 23.08.2003 Fenerbahçe-Elazığspor 7-1 2004-2005 20.02.2005 Fenerbahçe-Kayserispor 7-0 2008-2009 14.02.2009 Fenerbahçe-Hacettepe 7-0 2017-2018 14.05.2018 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe 0-7 2023-2024 10.01.2024 Fenerbahçe-Konyaspor 7-1

- En çok gol yediği maçlar

Fenerbahçe, lig tarihinde bir maçta en fazla 6 gol yedi.

Sarı-lacivertlilerin ligde en çok gol yediği maçlar şöyle:

Sezon Tarih Maç Sonuç 1990-1991 26.08.1990 Fenerbahçe-Aydınspor 1-6 1960-1961 18.12.1960 Galatasaray-Fenerbahçe 5-0 1989-1990 07.01.1990 Fenerbahçe-Beşiktaş 1-5 1990-1991 06.10.1990 Fenerbahçe-Trabzonspor 3-5 1999-2000 27.02.2000 Gaziantepspor-Fenerbahçe 5-1 2005-2006 15.04.2006 Manisaspor-Fenerbahçe 5-3

- En gollü maçları





Fenerbahçe'nin ligdeki en gollü maçında sporseverler toplam 12 gol gördü. Aynı zamanda lig tarihinin en gollü maçında Fenerbahçe, Gaziantepspor'u 8-4 yendi.

Sarı-lacivertli takımın ligdeki en gollü maçları şöyle:

Sezon Tarih Maç Sonuç 1991-1992 16.05.1992 Fenerbahçe-Gaziantepspor 8-4 1988-1989 25.03.1989 Eskişehirspor-Fenerbahçe 2-7 1993-1994 01.05.1994 Fenerbahçe-Samsunspor 8-1 1994-1995 20.11.1994 Fenerbahçe-Kayserispor (İzmir) 8-1 2022-2023 09.10.2022 Fenerbahçe-Karagümrük 5-4

- Kazanma serisi

Fenerbahçe'nin üst üste maç kazanma serisi 12 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-lacivertli takım 2005-2006 sezonunun 3 ile 14. haftaları arasında rakiplerine puan kaybetmedi.

Sezon Tarih Maç Sonuç 2005-2006 21.08.2005 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe 1-2 2005-2006 27.08.2005 Fenerbahçe-Samsunspor 5-2 2005-2006 10.09 2005 Fenerbahçe-Ankaraspor 2-1 2005-2006 18.09.2005 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-2 2005-2006 24.09.2005 Fenerbahçe-Kayserispor 3-0 2005-2006 01.10.2005 Konyaspor-Fenerbahçe 2-4 2005-2006 15.10.2005 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü 2-1 2005-2006 23.10.2005 Malatyaspor-Fenerbahçe 0-3 2005-2006 29.10.2005 Fenerbahçe-Gaziantepspor 1-0 2005-2006 06.11.2005 Sivasspor-Fenerbahçe 2-3 2005-2006 19.11.2005 Fenerbahçe-Manisaspor 2-1 2005-2006 27.11.2005 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1

- Yenilgi serisi

Fenerbahçe, lig tarihinde şimdiye dek üst üste en çok 3 maç yitirdi.

Sarı-lacivertliler, 62 yıllık lig geçmişinde 4 ayrı dönemde bu başarısızlığı yaşadı. 1966-1967, 1980-1981, 1992-1993, 2018-2019 ve 2021-2022 sezonlarında üst üste 3 maçtan puansız ayrıldı.







- Yenilmezlik serisi





Fenerbahçe'nin lig tarihinde üst üste yenilmezlik serisi 31 maç.

Sarı-lacivertliler, 1963-1964 sezonunun 23. haftasıyla, 1964-1965 sezonunun 19. haftaları arasında üst üste oynadığı 31 maçta rakiplerine yenilmedi.







- Kazanamama serisi

Fenerbahçe'nin lig tarihinde üst üste kazanamama serisi 9 maç oldu.

Sarı-lacivertliler, 2002-2003 sezonunda 23. haftadan itibaren 9 maç üst üste 3 puana hasret kaldı.

Sezon Tarih Maç Sonuç 2002-2003 08.03.2003 Galatasaray-Fenerbahçe 2-0 2002-2003 15.03.2003 Elazığspor-Fenerbahçe 3-3 2002-2003 22.03.2003 Fenerbahçe-Altay 0-1 2002-2003 06.04.2003 Adanaspor-Fenerbahçe 3-1 2002-2003 13.04.2003 Fenerbahçe-Gençlerbirliği 3-3 2002-2003 16.04.2003 Denizlispor-Fenerbahçe 1-1 2002-2003 20.04.2003 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-0 2002-2003 26.04.2003 Fenerbahçe-Samsunspor 1-1 2002-2003 03.05.2003 Bursaspor-Fenerbahçe 2-1

- Gol yememe serisi

Fenerbahçe'nin lig tarihinde en uzun süre gol yememe serisi 12 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968 sezonunda 15 ile 26. haftalar arası kalesini gole kapadı.

Sezon Tarih Maç Sonuç 1967-1968 31.12.1967 Fenerbahçe-Mersin İdmanyurdu 1-0 1967-1968 07.01.1968 Şekerspor-Fenerbahçe 0-0 1967-1968 03.02.1968 Fenerbahçe-Feriköy 1-0 1967-1968 11.02.1968 Fenerbahçe-Vefa 0-0 1967-1968 18.02.1968 Fenerbahçe-Eskişehirspor 3-0 1967-1968 25.02.1968 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe 0-2 1967-1968 03.03.1968 Fenerbahçe-Galatasaray 3-0 1967-1968 09.03.1968 Fenerbahçe-Altay 1-0 1967-1968 17.03.1968 Fenerbahçe-Ankara Demirspor 0-0 1967-1968 24.03.1968 Fenerbahçe-Gençlerbirliği 0-0 1967-1968 31.03.1968 Bursaspor-Fenerbahçe 0-1 1967-1968 14.04.1968 Fenerbahçe-PTT 2-0







- Gol yeme serisi

Fenerbahçe, lig tarihinde en uzun süre 16 maç üst üste kalesinde gol gördü.

Sarı-lacivertliler 2019-2020 sezonunun son 15 haftasının tamamında kalesini gole kapatamadı.

Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunun ilk haftasında da kalesinde gol gördü ve tek sezon baz alındığında 15, genel olarak ise 16 maçta üst üste kalesinde gole engel olamadı.

- Gol atma serisi

Fenerbahçe, lig tarihinde üst üste 34 maçta gol atma başarısı gösterdi.

Sarı-lacivertli takım, 27'si 1988-1989 sezonunun sonunda, 7'si de 1989-1990 sezonun başında olmak üzere toplam 34 lig maçında rakip fileleri en az 1 kez havalandırdı.





- Golsüzlük serisi

Fenerbahçe, lig tarihinde en fazla 5 maçta üst üste gol atamadı.

Sarı-lacivertli takım, 1980-1981 sezonunda 19 ile 23. haftalar arası gol yollarında suskun kaldı.