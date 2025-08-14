Fenerbahçe'nin lig tarihindeki serüveni
Sarı-lacivertliler, geride kalan 67 sezonda en farklı galibiyetlerini 8-1 ve 7-0'lık skorlarla aldı - En farklı skorlu yenilgilerini 6-1 ve 5-0 ile alan Fenerbahçe, bir maçta kalesinde en fazla 6 gol gördü - Bir maçta en fazla 8 gol atan sarı-lacivertliler, üst üste en fazla 12 maç kazandı, 3 maç yitirdi - Toplamda üst üste 31 maç kaybetmeyen Fenerbahçe, buna karşın en uzun süre 9 maç galibiyet alamadı - Lig tarihinde 12 maç üst üste kalesinde gol görmeyen sarı-lacivertliler, en uzun süre üst üste 5 maçta gol yollarında suskun kaldı
İSTANBUL (AA) - SÜHA GÜR - Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna deplasmanda Göztepe maçıyla başlayacak Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini 8-1 ve 7-0'lık sonuçlarla aldı.
Geride kalan 67 sezonda en farklı skorlu yenilgilerini 6-1 ve 5-0 ile alan Fenerbahçe, bir maçta kalesinde en fazla 6 gol gördü. Bir maçta en fazla 8 gol atan sarı-lacivertliler, üst üste en fazla 12 karşılaşma kazandı, 3 müsabaka yitirdi.
Toplamda üst üste 31 maç kaybetmeyen sarı-lacivertliler, buna karşın en uzun süre 9 karşılaşma galibiyet alamadı. Lig tarihinde 12 maç üst üste kalesinde gol görmeyen Fenerbahçe, en uzun süre art arda 5 müsabakada gol yollarında suskun kaldı. Fenerbahçe ayrıca, kalesini üst üste 15 maçta gole kapatamadı.
- En farklı skorlu galibiyetleri
Fenerbahçe, lig tarihinde en farklı skorlu galibiyetlerini 7 farkla aldı.
Sarı-lacivertlilerin en farklı skorlu galibiyetleri şöyle:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|1993-1994
|01.05.1994
|Fenerbahçe-Samsunspor
|8-1
|1994-1995
|20.11.1994
|Fenerbahçe-Kayserispor
|8-1 (İzmir'de)
|1984-1985
|07.10.1984
|Fenerbahçe-Denizlispor
|7-0
|1996-1997
|25.05.1997
|Fenerbahçe-Denizlispor
|7-0
|1997-1998
|14.12.1997
|Fenerbahçe-Şekerspor
|7-0
|2004-2005
|20.02.2005
|Fenerbahçe-Kayserispor
|7-0
|2008-2009
|14.02.2009
|Fenerbahçe-Hacettepe
|7-0
|2017-2018
|14.05.2018
|Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe
|0-7
- En farklı skorlu yenilgileri
Fenerbahçe, lig tarihinde en farklı skorlu yenilgileri 5 farkla yaşadı.
Sarı-lacivertlilerin lig tarihinde en farklı skorlu mağlubiyetleri şöyle:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|1990-1991
|26.08.1990
|Fenerbahçe-Aydınspor
|1-6
|1960-1961
|18.12.1960
|Galatasaray-Fenerbahçe
|5-0
|1989-1990
|07.01.1990
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|1-5
|1999-2000
|27.02.2000
|Gaziantepspor-Fenerbahçe
|5-1
|1985-1986
|22.12.1985
|Samsunspor-Fenerbahçe
|4-0
|1986-1987
|02.11.1986
|Samsunspor-Fenerbahçe
|4-0
|1986-1987
|16.05.1987
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|4-0
|1987-1988
|20.09.1987
|Fenerbahçe-Eskişehirspor
|0-4
|1987-1988
|21.11.1987
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|0-4
- En çok gol attığı maçlar
Fenerbahçe, lig tarihinde bir maçta en fazla 8 gol attı.
Sarı-lacivertlilerin ligde en çok gol attığı maçlar şöyle:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|1991-1992
|16.05.1992
|Fenerbahçe-Gaziantepspor
|8-4
|1993-1994
|01.05.1994
|Fenerbahçe-Samsunspor
|8-1
|1994-1995
|20.11.1994
|Fenerbahçe-Kayserispor (İzmir)
|8-1
|1984-1985
|07.10.1984
|Fenerbahçe-Denizlispor
|7-0
|1988-1989
|25.03.1989
|Eskişehirspor-Fenerbahçe
|2-7
|1996-1997
|25.05.1997
|Fenerbahçe-Denizlispor
|7-0
|1997-1998
|14.02.1997
|Fenerbahçe-Şekerspor
|7-0
|1960-1961
|15.10.1960
|Karşıyaka-Fenerbahçe
|1-7
|1974-1975
|22.12.1974
|Fenerbahçe-Göztepe
|7-1
|1992-1993
|06.12.1992
|Fenerbahçe-Karşıyaka
|7-1
|2002-2003
|17.11.2002
|Fenerbahçe-Bursaspor (Ankara)
|7-1
|2003-2004
|23.08.2003
|Fenerbahçe-Elazığspor
|7-1
|2004-2005
|20.02.2005
|Fenerbahçe-Kayserispor
|7-0
|2008-2009
|14.02.2009
|Fenerbahçe-Hacettepe
|7-0
|2017-2018
|14.05.2018
|Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe
|0-7
|2023-2024
|10.01.2024
|Fenerbahçe-Konyaspor
|7-1
- En çok gol yediği maçlar
Fenerbahçe, lig tarihinde bir maçta en fazla 6 gol yedi.
Sarı-lacivertlilerin ligde en çok gol yediği maçlar şöyle:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|1990-1991
|26.08.1990
|Fenerbahçe-Aydınspor
|1-6
|1960-1961
|18.12.1960
|Galatasaray-Fenerbahçe
|5-0
|1989-1990
|07.01.1990
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|1-5
|1990-1991
|06.10.1990
|Fenerbahçe-Trabzonspor
|3-5
|1999-2000
|27.02.2000
|Gaziantepspor-Fenerbahçe
|5-1
|2005-2006
|15.04.2006
|Manisaspor-Fenerbahçe
|5-3
- En gollü maçları
Fenerbahçe'nin ligdeki en gollü maçında sporseverler toplam 12 gol gördü. Aynı zamanda lig tarihinin en gollü maçında Fenerbahçe, Gaziantepspor'u 8-4 yendi.
Sarı-lacivertli takımın ligdeki en gollü maçları şöyle:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|1991-1992
|16.05.1992
|Fenerbahçe-Gaziantepspor
|8-4
|1988-1989
|25.03.1989
|Eskişehirspor-Fenerbahçe
|2-7
|1993-1994
|01.05.1994
|Fenerbahçe-Samsunspor
|8-1
|1994-1995
|20.11.1994
|Fenerbahçe-Kayserispor (İzmir)
|8-1
|2022-2023
|09.10.2022
|Fenerbahçe-Karagümrük
|5-4
- Kazanma serisi
Fenerbahçe'nin üst üste maç kazanma serisi 12 maç olarak gerçekleşti.
Sarı-lacivertli takım 2005-2006 sezonunun 3 ile 14. haftaları arasında rakiplerine puan kaybetmedi.
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|2005-2006
|21.08.2005
|Çaykur Rizespor-Fenerbahçe
|1-2
|2005-2006
|27.08.2005
|Fenerbahçe-Samsunspor
|5-2
|2005-2006
|10.09 2005
|Fenerbahçe-Ankaraspor
|2-1
|2005-2006
|18.09.2005
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|1-2
|2005-2006
|24.09.2005
|Fenerbahçe-Kayserispor
|3-0
|2005-2006
|01.10.2005
|Konyaspor-Fenerbahçe
|2-4
|2005-2006
|15.10.2005
|Fenerbahçe-MKE Ankaragücü
|2-1
|2005-2006
|23.10.2005
|Malatyaspor-Fenerbahçe
|0-3
|2005-2006
|29.10.2005
|Fenerbahçe-Gaziantepspor
|1-0
|2005-2006
|06.11.2005
|Sivasspor-Fenerbahçe
|2-3
|2005-2006
|19.11.2005
|Fenerbahçe-Manisaspor
|2-1
|2005-2006
|27.11.2005
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-1
- Yenilgi serisi
Fenerbahçe, lig tarihinde şimdiye dek üst üste en çok 3 maç yitirdi.
Sarı-lacivertliler, 62 yıllık lig geçmişinde 4 ayrı dönemde bu başarısızlığı yaşadı. 1966-1967, 1980-1981, 1992-1993, 2018-2019 ve 2021-2022 sezonlarında üst üste 3 maçtan puansız ayrıldı.
- Yenilmezlik serisi
Fenerbahçe'nin lig tarihinde üst üste yenilmezlik serisi 31 maç.
Sarı-lacivertliler, 1963-1964 sezonunun 23. haftasıyla, 1964-1965 sezonunun 19. haftaları arasında üst üste oynadığı 31 maçta rakiplerine yenilmedi.
- Kazanamama serisi
Fenerbahçe'nin lig tarihinde üst üste kazanamama serisi 9 maç oldu.
Sarı-lacivertliler, 2002-2003 sezonunda 23. haftadan itibaren 9 maç üst üste 3 puana hasret kaldı.
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|2002-2003
|08.03.2003
|Galatasaray-Fenerbahçe
|2-0
|2002-2003
|15.03.2003
|Elazığspor-Fenerbahçe
|3-3
|2002-2003
|22.03.2003
|Fenerbahçe-Altay
|0-1
|2002-2003
|06.04.2003
|Adanaspor-Fenerbahçe
|3-1
|2002-2003
|13.04.2003
|Fenerbahçe-Gençlerbirliği
|3-3
|2002-2003
|16.04.2003
|Denizlispor-Fenerbahçe
|1-1
|2002-2003
|20.04.2003
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|2-0
|2002-2003
|26.04.2003
|Fenerbahçe-Samsunspor
|1-1
|2002-2003
|03.05.2003
|Bursaspor-Fenerbahçe
|2-1
- Gol yememe serisi
Fenerbahçe'nin lig tarihinde en uzun süre gol yememe serisi 12 maç olarak gerçekleşti.
Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968 sezonunda 15 ile 26. haftalar arası kalesini gole kapadı.
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|1967-1968
|31.12.1967
|Fenerbahçe-Mersin İdmanyurdu
|1-0
|1967-1968
|07.01.1968
|Şekerspor-Fenerbahçe
|0-0
|1967-1968
|03.02.1968
|Fenerbahçe-Feriköy
|1-0
|1967-1968
|11.02.1968
|Fenerbahçe-Vefa
|0-0
|1967-1968
|18.02.1968
|Fenerbahçe-Eskişehirspor
|3-0
|1967-1968
|25.02.1968
|MKE Ankaragücü-Fenerbahçe
|0-2
|1967-1968
|03.03.1968
|Fenerbahçe-Galatasaray
|3-0
|1967-1968
|09.03.1968
|Fenerbahçe-Altay
|1-0
|1967-1968
|17.03.1968
|Fenerbahçe-Ankara Demirspor
|0-0
|1967-1968
|24.03.1968
|Fenerbahçe-Gençlerbirliği
|0-0
|1967-1968
|31.03.1968
|Bursaspor-Fenerbahçe
|0-1
|1967-1968
|14.04.1968
|Fenerbahçe-PTT
|2-0
- Gol yeme serisi
Fenerbahçe, lig tarihinde en uzun süre 16 maç üst üste kalesinde gol gördü.
Sarı-lacivertliler 2019-2020 sezonunun son 15 haftasının tamamında kalesini gole kapatamadı.
Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunun ilk haftasında da kalesinde gol gördü ve tek sezon baz alındığında 15, genel olarak ise 16 maçta üst üste kalesinde gole engel olamadı.
- Gol atma serisi
Fenerbahçe, lig tarihinde üst üste 34 maçta gol atma başarısı gösterdi.
Sarı-lacivertli takım, 27'si 1988-1989 sezonunun sonunda, 7'si de 1989-1990 sezonun başında olmak üzere toplam 34 lig maçında rakip fileleri en az 1 kez havalandırdı.
- Golsüzlük serisi
Fenerbahçe, lig tarihinde en fazla 5 maçta üst üste gol atamadı.
Sarı-lacivertli takım, 1980-1981 sezonunda 19 ile 23. haftalar arası gol yollarında suskun kaldı.
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|1980-1981
|22.02.1981
|Fenerbahçe-Galatasaray
|0-1
|1980-1981
|01.03.1981
|Trabzonspor-Fenerbahçe
|0-0
|1980-1981
|08.03.1981
|Fenerbahçe-Kocaelispor
|0-0
|1980-1981
|15.03.1981
|Altay-Fenerbahçe
|0-0
|1980-1981
|29.03.1981
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|0-1