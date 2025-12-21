Fenerbahçe'nin Lookman'a yaptığı teklif belli oldu

Fenerbahçe, Ademola Lookman için oyuncu cephesiyle temas kurdu. Sarı-lacivertlilerin, şartların oluşması halinde bonservis görüşmelerine başlamayı planladığı belirtiliyor.

Fenerbahçe, ara transfer dönemi öncesinde hücum hattını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürürken Atalanta forması giyen Ademola Lookman’ı gündemine aldı. Sarı-lacivertli yönetimin, Nijeryalı futbolcunun temsilcileriyle ilk temasları kurduğu öğrenildi.

10 MİLYON EURO MAAŞ

Basına yansıyan bilgilere göre Fenerbahçe, Lookman’a bonuslar dahil yıllık yaklaşık 10 milyon euro seviyesinde bir maaş teklifinde bulundu. 26 yaşındaki oyuncunun Atalanta’da yıllık net kazancının 1,8 milyon euro civarında olduğu ifade ediliyor.

Oyuncu tarafıyla yapılacak görüşmelerden olumlu sonuç alınması halinde Fenerbahçe’nin, kulübü Atalanta ile bonservis pazarlıklarına başlamayı planladığı aktarılıyor.

İtalyan ekibinin, sözleşmesinin bitimine 1,5 yıl kalan Lookman için 50 milyon euro seviyesinden bir beklentiye sahip olduğu belirtilirken, sarı-lacivertlilerin transferi 30 milyon euro bandında sonuçlandırmayı hedeflediği kaydediliyor.

Bu sezon Atalanta formasıyla tüm kulvarlarda 16 maça çıkan Ademola Lookman, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Taraflar arasındaki temasların önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.