Fenerbahçe'nin Milan Skriniar transferinde yeni gelişme

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Savunma bölgesini Aston Villa'dan Diego Carlos ile güçlendiren sarı-lacivertliler, Paris Saint Germain'den de Milan Skriniar ile anlaştı.

Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelirken, transfer henüz duyurulmadı.

Skriniar transferinin henüz duyurulmaması tartışmalara neden olurken yeni bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Fenerbahçe, Milan Skriniar’ı kiralık olarak kadrosuna kattığından dolayı 'resmi açıklama' için PSG’nin kiralık oyuncu limitini düşürmek adına bir oyuncusunu bonservisiyle satmasını bekliyor.

Sabuncuoğlu imzaların atıldığını, Fransız kulübünün beklendiğini kaydetti.