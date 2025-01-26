Fenerbahçe'nin Milan Skriniar transferinde yeni gelişme
Fenerbahçe, kadrosuna kattığı Milan Skriniar’a ilişkin 'resmi açıklama' için PSG’nin kiralık oyuncu limitini düşürmek adına bir oyuncusunu bonservisiyle satmasını bekliyor. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, imzaların atıldığını belirtti.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Savunma bölgesini Aston Villa'dan Diego Carlos ile güçlendiren sarı-lacivertliler, Paris Saint Germain'den de Milan Skriniar ile anlaştı.
Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelirken, transfer henüz duyurulmadı.
Skriniar transferinin henüz duyurulmaması tartışmalara neden olurken yeni bir gelişme yaşandı.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Fenerbahçe, Milan Skriniar’ı kiralık olarak kadrosuna kattığından dolayı 'resmi açıklama' için PSG’nin kiralık oyuncu limitini düşürmek adına bir oyuncusunu bonservisiyle satmasını bekliyor.
Sabuncuoğlu imzaların atıldığını, Fransız kulübünün beklendiğini kaydetti.
🚨 Fenerbahçe, Milan Škriniar’ı kiralık olarak kadrosuna kattığından dolayı 'resmi açıklama' için PSG’nin kiralık oyuncu limitini düşürmek adına bir oyuncusunu bonservisiyle satmasını bekliyor. İmzalar atıldı, Fransız kulübü bekleniyor. https://t.co/lowUZKGXen— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) January 26, 2025