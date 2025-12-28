Fenerbahçe'nin orta saha transferi için hedefi belli oldu

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, orta saha transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekibin, bu doğrultuda daha önce anlaşma sağladığı bir isimden vazgeçerek yeni bir rotaya yöneldiği belirtildi.

Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe, PSV Eindhoven forması giyen Joey Veerman ile transfer konusunda büyük ölçüde anlaşma sağladı. Ancak teknik direktör Domenico Tedesco’nun, fiziksel yeterlilik konusundaki değerlendirmesi sonrası bu transferden geri adım atıldı.

"FİZİKSEL OLARAK ZAYIF"

Sabah'ta yer alan habere göre, Tedesco’nun, “Hollanda Ligi, Türkiye Ligi’ne göre fiziksel olarak daha zayıf. Daha dirençli bir oyuncu istiyorum” ifadeleri üzerine yönetimin farklı bir profil arayışına girdiği aktarıldı.

Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe’nin gündemine Bayern Münih forması giyen Leon Goretzka geldi. Alman kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun, yeni bir kontrata sıcak bakmadığı öğrenildi.

Bayern Münih yönetiminin ocak ayında ayrılığa mesafeli durduğu ancak kararın büyük ölçüde oyuncuya bırakıldığı ifade ediliyor. Fenerbahçe cephesi ise Goretzka transferini 10 milyon euronun altında bir bonservis bedeliyle sonuçlandırmayı hedefliyor.

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın, transfer süreci kapsamında Bayern Münih Başkanı ile doğrudan bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

2018 yılından bu yana Bayern Münih forması giyen Leon Goretzka, Alman ekibiyle çıktığı 287 maçta 46 gol ve 48 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli futbolcu, Almanya Milli Takımı’nda ise 67 maçta 15 gol kaydetti.