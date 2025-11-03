Fenerbahçe'nin play-off şansı belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, perşembe akşamı deplasmanda Viktoria Plzen’e konuk olacak. Sarı-lacivertliler açısından grubun kaderini belirleyecek mücadele öncesi, istatistik platformu Football Meets Data Avrupa Ligi’nde play-off şanslarını analiz eden yeni bir simülasyon yayımladı.

Bu simülasyona göre Hırvat ekibi Dinamo Zagreb, yüzde 75’lik oranla turnuvada play-off oynama olasılığı en yüksek takım konumunda. Zagreb temsilcisi, hatırlanacağı üzere grubun ilk haftasında Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etmişti.

ORAN ÇOK YÜKSEK

Fenerbahçe ise ilk üç maç sonunda 6 puan toplayarak grubun iddialı ekiplerinden biri hâline geldi. Football Meets Data’nın analizinde sarı-lacivertliler, yüzde 64’lük oranla UEFA Avrupa Ligi’nde play-off oynama ihtimali en yüksek 10. takım olarak gösterildi.

Domenico Tedesco'nun öğrencileri, Viktoria Plzen deplasmanından alacakları bir galibiyetle yalnızca avantajlarını korumakla kalmayacak, aynı zamanda son 16 yolunda büyük bir adım atmış olacak.