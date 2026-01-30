Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri netleşti

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması heyecanı sona erdi. Temsilcimiz Fenerbahçe, bu aşamadaki son sınavında Romanya temsilcisi FCSB ile karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU

Bu sonucun ardından Sarı-Lacivertliler’in UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri, Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest ile Çekya ekibi Viktoria Plzen oldu.

Fenerbahçe'nin bu olası eşleşmeyi kazanması durumunda son 16 turundaki muhtemel rakipleri ise Real Betis (İspanya) - FC Midtjylland (Danimarka) eşleşmesinin galibi olacak.

KURA ÇEKİMİ BUGÜN

Sarı-Lacivertli ekibin Play-off ve sonrasındaki yol haritasını belirleyecek eşleşmeler için artık tüm dikkatler gerçekleştirilecek kura çekimine çevrilmiş durumda.

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde gerçekleştirilecek kura çekimi 30 Ocak (bugün) TSİ 14.00'da başlayacak.