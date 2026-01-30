Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi İngiliz temsilcisi Nottingham Forest oldu. Elemenin ilk maçı 19 Şubat'ta Şükrü Saraçoğlu'nda oynanacak.
İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi 30 Ocak (bugün) TSİ 15:00'da başladı ve play-off aşamasının karşılaşmaları belli oldu.
Temsilcimiz Fenerbahçe Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest ile eşleşti.
Fenerbahçe ilk maçını 19 Şubat'ta kendi evinde, rövanş maçını ise 26 Şubat'ta deplasmanda oynayacak.
Fenerbahçe'nin bu olası eşleşmeyi kazanması durumunda son 16 turundaki muhtemel rakipleri ise Real Betis (İspanya) ya da FC Midtjylland (Danimarka) olacak.
EŞLEŞMELER BELLİ OLDU
Son 16 play-off turunda eşleşmeler şöyle gerçekleşti:
Fenerbahçe - Nottingham Forest (İngiltere)
Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Genk (Belçika)
Celtic (İskoçya) - Stuttgart (Almanya)
Brann (Norveç) - Bologna (İtalya)
Panathinaikos (Yunanistan) - Viktoria Plzen (Çekya)
PAOK (Yunanistan) - Celta Vigo (İspanya)
Lille (Fransa) - Kızılyıldız (Sırbistan)
FİNAL, İSTANBUL'DA
Turnuvanın finali 20 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak. Finale Beşiktaş'ın Tüpraş Stadı ev sahipliği yapacak.
Play-off turu maçları, 19 ve 26 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Turnuva takvimi şöyle:
Play-off turu: 19 ve 26 Şubat
Son 16 turu: 12 ve 19 Mart
Çeyrek finaller: 9 ve 16 Nisan
Yarı finaller: 30 Nisan ve 7 Mayıs
Final: 20 Mayıs