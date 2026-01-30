Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi belli oldu

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi 30 Ocak (bugün) TSİ 15:00'da başladı ve play-off aşamasının karşılaşmaları belli oldu.

Temsilcimiz Fenerbahçe Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest ile eşleşti.

Fenerbahçe ilk maçını 19 Şubat'ta kendi evinde, rövanş maçını ise 26 Şubat'ta deplasmanda oynayacak.

Fenerbahçe'nin bu olası eşleşmeyi kazanması durumunda son 16 turundaki muhtemel rakipleri ise Real Betis (İspanya) ya da FC Midtjylland (Danimarka) olacak.

EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

Son 16 play-off turunda eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

Fenerbahçe - Nottingham Forest (İngiltere)

Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Genk (Belçika)

Celtic (İskoçya) - Stuttgart (Almanya)

Brann (Norveç) - Bologna (İtalya)

Panathinaikos (Yunanistan) - Viktoria Plzen (Çekya)

PAOK (Yunanistan) - Celta Vigo (İspanya)

Lille (Fransa) - Kızılyıldız (Sırbistan)

FİNAL, İSTANBUL'DA

Turnuvanın finali 20 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak. Finale Beşiktaş'ın Tüpraş Stadı ev sahipliği yapacak.

Play-off turu maçları, 19 ve 26 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Turnuva takvimi şöyle:

Play-off turu: 19 ve 26 Şubat

Son 16 turu: 12 ve 19 Mart

Çeyrek finaller: 9 ve 16 Nisan

Yarı finaller: 30 Nisan ve 7 Mayıs

Final: 20 Mayıs