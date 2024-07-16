Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Cenk Tosun, İstanbul'a geldi
Kaynak: AA
Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren milli futbolcu Cenk Tosun, prensip anlaşmasına vardığı Fenerbahçe'yle sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.
Bodrum'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 33 yaşındaki futbolcuyu sarı-lacivertli kulübün personelleri karşıladı.
Havaalanında fotoğraf çektirmek isteyen taraftarları kırmayan Cenk Tosun, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.
Fenerbahçe, sağlık kontrollerinin ardından milli futbolcuyla sözleşme imzalayacak.