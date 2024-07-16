Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Cenk Tosun, İstanbul'a geldi

Ajans Haberleri
  • 16.07.2024 11:37
  • Giriş: 16.07.2024 11:37
  • Güncelleme: 16.07.2024 11:37
Kaynak: AA
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Cenk Tosun, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren milli futbolcu Cenk Tosun, prensip anlaşmasına vardığı Fenerbahçe'yle sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

Bodrum'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 33 yaşındaki futbolcuyu sarı-lacivertli kulübün personelleri karşıladı.

Havaalanında fotoğraf çektirmek isteyen taraftarları kırmayan Cenk Tosun, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.

Fenerbahçe, sağlık kontrollerinin ardından milli futbolcuyla sözleşme imzalayacak.

BirGün'e Abone Ol