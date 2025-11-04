Fenerbahçe'nin radarındaydı: Jonathan David Juventus'tan ayrılabilir

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemine gelen Jonathan David, Juventus'ta forma şansı bulmakta zorlanıyor. Siyah-beyazlı formayla Serie A'da 9 maça çıkan ve bu maçlarda 1 gol, 1 asist kaydeden David formasını Dusan Vlahovic'e kaptırdı.

La Gazetta Dello Sport'un haberine göre Kanadılı forvet David, bu durumdan memnun değil ve Juventus'tan ayrılmak istiyor. Torino ekibi, sezon başında serbest durumda bulunan futbolcuya 6 milyon euro maaş vererek kadrosuna katmıştı. David şu ana kadar Juventus'un istediği performansı gösteremedi.

Daha önce Fenerbahçe'nin gündemine gelen David, devre arası transfer döneminde tekrar sarı-lacivertlilerin radarına takılabilir. Fenerbahçe sezon başında David'le uzun bir süre görüşmüş ancak şartlarda anlaşma sağlayamamıştı.