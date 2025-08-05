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Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord, Bosna Hersekli stoper Ahmedhodzic'i transfer etti

Ajans Haberleri
  • 05.08.2025 15:02
  • Giriş: 05.08.2025 15:02
  • Güncelleme: 05.08.2025 15:02
Kaynak: AA
Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord, Bosna Hersekli stoper Ahmedhodzic'i transfer etti

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi Hollanda temsilcisi Feyenoord, Sheffield United'dan 26 yaşındaki Bosna Hersekli stoper Anel Ahmedhodzic'i transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabında, futbolcunun yeni takımının formasıyla fotoğrafı paylaşılırken "Hoş geldin Anel Ahmedhodzic" ifadesi kullanıldı.

Ahmedhodzic, geçen sezon İngiltere Championship ekibi Sheffield United'da tüm kulvarlarda 42 maçta forma giydi.

Fenerbahçe, Feyenoord ile yarın deplasmanda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında karşı karşıya gelecek.

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