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Fenerbahçe'nin rakibi Union Saint-Gilloise, Belçika liginde bir puana razı oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi Union Saint-Gilloise, Belçika liginde konuk ettiği Gent ile 1-1 berabere kaldı.

Ajans Haberleri
  • 10.03.2024 23:16
  • Giriş: 10.03.2024 23:16
  • Güncelleme: 10.03.2024 23:16
Kaynak: AA
Fenerbahçe'nin rakibi Union Saint-Gilloise, Belçika liginde bir puana razı oldu

Joseph Marien Stadı'nda oynanan 29. hafta mücadelesinde Union Saint-Gilloise, Gent'i konuk etti.

Konuk takım, 53. dakikada Pieter Gerkens'in golüyle 1-0 öne geçti. Union Saint-Gilloise, 65. dakikada Alessio Castro-Montes'in kaydettiği golle 1-1'lik eşitliği yakaladı ve maç bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla puanını 69 yapan Union Saint-Gilloise, ligde normal sezonun bitimine bir hafta kala zirvede yer aldı.

Fenerbahçe, ilk maçı 3-0 kazandığı UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunun rövanşında 14 Mart Perşembe günü Union Saint-Gilloise'ı konuk edecek.

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