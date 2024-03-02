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Fenerbahçe'nin rakibi Union Saint-Gilloise, Belçika liginde kazandı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi Union Saint-Gilloise, Belçika liginde konuk olduğu Oud-Heverlee Leuven'i 2-0 yendi.

Ajans Haberleri
  • 02.03.2024 23:12
  • Giriş: 02.03.2024 23:12
  • Güncelleme: 02.03.2024 23:12
Kaynak: AA
Fenerbahçe'nin rakibi Union Saint-Gilloise, Belçika liginde kazandı

Den Dreef Stadı'nda oynanan 28. hafta mücadelesinde Union Saint-Gilloise, 28. dakikada Ross Sykes ve 74. dakikada Casper Terho'nun attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Bu sonuçla puanını 68 yapan Union Saint-Gilloise, ligde normal sezonun bitimine iki hafta kala liderliği garantiledi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında 7 Mart Perşembe günü Union Saint-Gilloise'a konuk olacak.

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